Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 55 kiloda Emre Mutlu ve 63 kiloda Ahmet Uyar, rakiplerini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Macaristan’ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası’nın 77 ve 130 kilo finalleri öncesinde milli güreşçilerden 2 bronz madalya geldi.

55 kiloda Emre Mutlu, Moldovyalı Artiom Deleanı’yu tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. 63 kiloda Ahmet Uyar, Ermeni Hrachya Poghosyan’ı 6-5 mağlup ederek bronz madalya kazandı. 60 kiloda Türkiye’yi temsil eden Kerem Kamal, yarı final mücadelesinde Azerbaycanlı Murad Mammadov’u 8-0 teknik üstünlükle yenerek finale yükseldi. Kamal, yarın final mücadelesinde Bulgar Edmond Armen Nazaryan ile karşılaşacak.

67 kiloda Murat Fırat, yarı final mücadelesinde Azeri Hasrat Jafarov’u 2-0 yenerek finale yükseldi. Fırat, yarın finalde Macar Krisztian Vancza ile karşı karşıya gelecek.