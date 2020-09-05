Milli güreşçi Lütfü Siyamük, son yolculuğuna uğurlandı
İZMİR’İN MENEMEN İLÇESİNDE OTURAN VE ÇİFTLİK EVİNDE KENDİNE AİT TÜFEĞİN ATEŞ ALMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN 'TATAR PEHLİVAN' LAKAPLI MİLLİ GÜREŞÇİ LÜTFÜ SİYAMÜK, TOPRAĞA VERİLDİ.
İzmir’in Menemen ilçesinde oturan ve çiftlik evinde kendine ait tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden ’Tatar Pehlivan’ lakaplı milli güreşçi Lütfü Siyamük, toprağa verildi.
’Tatar Pehlivan’ lakaplı milli güreşçi Lütfü Siyamük, dün gece saat 02.00 sıralarında Menemen ilçesi Kesikköy Mahallesi’nde bulunan çiftliğinde kendine ait tüfeğin ateş alması sonucu yaralanarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen milli güreşçi kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Milli güreşçi Lütfü Siyamük için bugün personeli olduğu Menemen Belediyesi önünde ikindi namazını müteakip tören düzenlendi. Törene Lütfü Siyamük’ün ailesi, Menemen Belediye Başkanı Serday Aksoy ve vatandaşlar katıldı. Törende Siyamük’ün ailesi sinir krizi geçirirken, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un da üzgün olduğu gözlendi. Siyamük’ün naaşı buradaki törenin ardından Kesikköy’de bulunan aile evine götürüldü. Daha sonra Siyamük’ün naaşı Kesikköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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