Milli golfçüler Polonya’da lider başladı

Polonya Golf Federasyonu’nun organize ettiği 5 Stars Junior Cup 2022, Polonya’da yer alan Sobienie Krolewskie Golf & CC’da başladı. Türkiye’yi İbrahim Tarık Aslan, Can Gürdenli, İrem Demir ve Deniz Sapmaz temsil ediyor.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 5 ülkeden toplamda 65 sporcunun katılım sağladığı 5 Stars Junior Cup 2022, Polonya’da başladı. Turnuvada, sporcular U21, U18, U15, U12 ve U10 kategorilerinde sahaya çıktılar. Organizasyonda, TGF Sportif Direktörü ve Milli Takım Başantrenörü Erol Şimşek’in önderliğinde Türkiye’yi, İbrahim Tarık Aslan, Can Gürdenli, İrem Demir ve Deniz Sapmaz temsil ediyor. Ayrıca, bireysel olarak Türk sporculardan Zeynep Süalp ve Can Marko Özdemir’de bulunuyor.

Genel klasmanda zirvede Can Gürdenli yer alıyor

Müsabakanın ilk raundunun sonunda, erkekler U21 kategorisinde İbrahim Tarık Aslan; 70 (-1) gross skorla ikinci, kadınlar U21 kategorisinde İrem Demir; 70 (-1) gross skorla birinci, erkekler U18 kategorisinde Can Gürdenli; 67 (-4) gross skorla birinci, U15 kategorisinde Deniz Sapmaz; 75 (+4) gross skorla birinci sırada yer aldı. Genel klasmanda Can Gürdenli; 67 (-4) gross skorla lider durumda bulunurken, İbrahim Tarık Aslan ve İrem Demir; 70 (-1)’er gross skorla üçüncü basamakta bulunuyor.

Zeynep Süalp ve Can Marko Özdemir, bireysel olarak yarışıyor

Öte yandan turnuvaya bireysel olarak katılan Türk sporculardan kadınlar U18 kategorisinde Zeynep Süalp; 80 (+9) gross skorla birinci, erkekler U15 kategorisinde Can Marko Özdemir; 83 (+12) gross skorla organizasyonun ilk raundunu birinci sırada tamamladı.

5 Stars Junior Cup turnuvasında mücadele eden sporcular WAGR sıralamasında puan alma mücadelesi veriyorlar.