Milli golfçüler Macaristan’dan altın ve bronz madalyalarla dönüyor

Macaristan’da düzenlenen 2022 European Ladies Team Shield Championship ile 2022 European Men’s Team Shield Championship sona erdi. Dört gün süren şampiyonalar sonunda Kadın Milli Golf Takımı, Avrupa Kadınlar Takım şampiyonu olurken, Erkek Milli Golf Takımı da Avrupa Erkek Takımlar üçüncülüğünü elde etti.

EGA (Avrupa Golf Birliği) tarafından Pannnia Golf & Country Club’da organize edilen şampiyonada erkek ve kadın takımları kendi ülkelerinden 4 sporcuyla müsabakalara katıldı. Organizasyonda erkek takımlarında 11 ülkeden 44, kadınlarda 10 ülkeden 40 oyuncu yer aldı.

Şampiyonada Milli Takım Başantrenörü Erol Şimşek ve Milli Takım Başantrenör Yardımcısı Nejla Gerçek önderliğinde, Erkek Milli Golf Takımı sporcularından Berk Çelik, Can Gürdenli, İbrahim Tarık Aslan ve Taner Yamaç, Kadın Milli Golf Takımı sporcularından ise Zeynep Süalp, Sude Bay, Deniz Sapmaz ve Deniz Kaya Türkiye’yi temsil etti.

Dört gün süren şampiyonanın ilk gününde liderliğe yükselen, sonraki günlerde oynadıkları bütün maçları kazanan Kadın Milli Golf Takımı, finalde oynanan match play müsabakasında karşılaştığı rakibi Ukrayna’yı da 2-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip bu galibiyetin de ardından 2022 European Ladies Team Shield Championship’te namağlup 2022 Avrupa Kadınlar Takım şampiyonu oldu.

Erkek Golf Milli Takımı ise final gününde 3.’lük 4.’lük maçı için Sırbistan’la karşılaştı. Yapılan Match Play müsabakalarının sonunda milliler, Sırbistan karşısında 2-1 galip geldi ve 2022 European Men’s Team Shield Championship’i üçüncü sırada tamamladı.