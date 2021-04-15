Son Dakika
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı koronavirüsü 2'nci kez atlattı
Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez yakalandığı koronavirüsü atlattı.
Spor 15.04.2021, 11:41
5
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.
Fransız kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki futbolcunun antrenmanlara başladığı bir fotoğraf ile duyuruldu.
Yusuf Yazıcı, ocak ayında da Kovid-19 geçirmişti.