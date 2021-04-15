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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı koronavirüsü 2'nci kez atlattı

Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez yakalandığı koronavirüsü atlattı.

Spor 15.04.2021, 11:41
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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı koronavirüsü 2'nci kez atlattı

 Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.

Fransız kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki futbolcunun antrenmanlara başladığı bir fotoğraf ile duyuruldu.

Yusuf Yazıcı, ocak ayında da Kovid-19 geçirmişti.

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