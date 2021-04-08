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Milli futbolcu Arsenal'in gündeminde

Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'in Arsenal'in gündeminde olduğu öğrenildi. Mikel Arteta'nın bizzat istediği 24 yaşındaki futbolcu için şartlar uygun olması halinde yaz transfer döneminde sözleşme imzalanacağı iddia edildi.

Spor 08.04.2021, 11:27
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Milli futbolcu Arsenal'in gündeminde

Fransa'nın Lille takımında futbol hayatını sürdüren ve gösterdiği istikrarlı performans ile göz dolduran milli futbolcu Zeki Çelik ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basını Premier Lig devi Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta'nın milli futbolcumuzu yaz transfer dönemi için listesine eklediğini yazdı. Maddi açıdan şartların uygun olması durumunda Zeki Çelik'in önümüzdeki sezon Londra ekibinin kadrosunda olabileceğinden bahsedildi.

22 maçta forma giydi

İstanbulspor'dan 2018 yılında Lille transfer olan 24 yaşındaki sağ bek, bu sezon Fransız ekibiyle çıktığı 22 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

(Fanatik)

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