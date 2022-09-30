Milli boksörümüz Dilara Yücel: 'Yenilgisiz olarak devam eden galibiyet serimi sürdürmek istiyorum'

Eskişehirli Dünya Şampiyonu boksör Dilara Yücel, Süper Universal Boxing Organization (UBO) tarafından organize edilen Dünya Şampiyonluğu kemer maçına hazırlanıyor. Yaklaşık 2 ay önce Trabzon’a kampa gelen namağlup sporcu, Tanzayalı rakibi Grace Mwakamele ile ringe çıkacak. Maç öncesi Gürcistan’ın Batum kentinde 2 hazırlık maçı yapan Yücel, 69 kilogramda mücadele edecek.

Trabzon’un Beşirli Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan boks maçı, 7 Ekim Cuma günü saat 20.00’da başlayacak. Eskişehirli başarılı sporcu Yücel, 10 maçtır yenilgisiz olarak devam eden galibiyet serisine devam etmek istediğini vurguladı.