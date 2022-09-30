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Milli boksörümüz Dilara Yücel: 'Yenilgisiz olarak devam eden galibiyet serimi sürdürmek istiyorum'
Eskişehirli boksör Dilara Yücel, Tanzayalı rakibi Grace Mwakamele ile çıkacağı Dünya Şampiyonluğu kemer maçı için 2 aydır Trabzon’da yoğun bir kamp geçirdiğini belirterek, “Yenilgisiz olarak devam eden galibiyet serimi sürdürmek istiyorum” dedi.
Spor 30.09.2022, 10:04 30.09.2022, 10:28
Eskişehirli Dünya Şampiyonu boksör Dilara Yücel, Süper Universal Boxing Organization (UBO) tarafından organize edilen Dünya Şampiyonluğu kemer maçına hazırlanıyor. Yaklaşık 2 ay önce Trabzon’a kampa gelen namağlup sporcu, Tanzayalı rakibi Grace Mwakamele ile ringe çıkacak. Maç öncesi Gürcistan’ın Batum kentinde 2 hazırlık maçı yapan Yücel, 69 kilogramda mücadele edecek.
Trabzon’un Beşirli Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan boks maçı, 7 Ekim Cuma günü saat 20.00’da başlayacak. Eskişehirli başarılı sporcu Yücel, 10 maçtır yenilgisiz olarak devam eden galibiyet serisine devam etmek istediğini vurguladı.