Milli boksörlere davullu zurnalı karşılama

Avrupa Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş ile Rabia Topuz memleketi Malatya’da davul, zurna eşliğinde karşılandı.

Hırvatistan’da düzenlenen U22 Avrupa Boks Şampiyonası’nda ringe çıkan milli boksör Hatice Akbaş, 52 kilogram finalinde Hırvat rakibi Nikolina Cacic ile karşılaştı. Akbaş ilk rauntta rakibini yenerek U22 Avrupa Şampiyonu oldu.

Şampiyona sonrası Türkiye’ye dönen Akbaş ve Topuz memleketi Malatya’da davul, zurna eşliğinde karşılandı.

Akçadağ Belediyesi organizasyonunda Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Aydın Coşkun ile birlikte çok sayıda vatandaşın Malatya Havalimanı’nda karşıladığı Akbaş ve Topuz konvoy eşliğinde Akçadağ ilçesine geçti. Burada halaylarla karşılanan milli boksörlere vatandaşlar sevgi gösterisinde bulunurken, Başkan Kazgan, Akbaş’ın sadece Akçadağ’ın değil tüm Türkiye’nin gururu olduğu söyledi.