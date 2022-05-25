Milli boksörlerden tarihi başarı

Türk boksunda tarihi bir başarıya imza atan kadın boksörlerimizin 5 altın ve 2 bronz madalya kazanarak dünya şampiyonu olmasının yankıları sürerken, İstanbul Boks İl Temsilcisi Metin Özkan, “İstanbul’da Türk milletinin yüzünü güldüren kadın sporcularımızla ne kadar övünsek, ne kadar gururlansak azdır. Onlardan aynı başarıyı Akdeniz Oyunları ile Paris Olimpiyatları’nda da bekliyoruz ve kürsünün en üstüne çıkacaklarına inanıyoruz” dedi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, +81 kiloda ise Şennur Demir altın madalya, 70 kiloda Sema Çalışkan ile 81 kiloda Elif Güneri de bronz madalya kazanarak ülkemize büyük sevinç yaşatmışlardı.

Şampiyonanın hem Türkiye hem de İstanbul açısından güzel geçtiğinin altını çizen Metin Özkan, özellikle İstanbullu boksseverlerin son final gününde salonu doldurmalarının ve sporculara destek vermelerinin güzel bir ambiyans oluşturduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ülkemiz ve boksumuz adına tarihi bir şampiyona oldu. Ülke olarak dünya boks tarihine geçtik. 5 finalist sporcumuzun 5’inin de altın almasına tanıklık etti İstanbullu boksseverler ve ekranları başında izleyenler. İnanılmaz bir reaksiyon aldık. Boks adına çok gurur verici bir organizasyon ve şampiyona oldu. Ben tekrar tekrar ve altını çizerek, bize bu gururu yaşatan, sadece madalya kazanan değil, 12 sıklette mücadele eden bütün sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Türk milletine yaşattıkları sevinç ve gururdan dolayı. Bu şampiyonaya ve sporumuza destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve bu şampiyonanın kusursuz yapılması için gecesini gündüzüne katan Boks Federasyonu Başkanımız Eyüp Gözgeç’e de yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.