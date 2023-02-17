Milli boksör Muhammed Dursun, depremzedeler için altın eldivenini açık artırmayla satacak

Bosna Hersek’te düzenlenen Uluslararası Altın Eldiven Kick Boks Şampiyonası’nda altın eldiven ödülü kazanan milli boksör Muhammed Dursun, depremzedelere yardım etmek için eldivenini açık artırma ile satışa çıkardı.

Bosna Hersek’te düzenlen Uluslararası Altın Eldiven Kick Boks Şampiyonası’nda (Golden Glove), şampiyon olarak altın eldiven kazanan milli boksör Muhammed Dursun, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan depremlerden etkilenen depremzedelere anlamlı bağışta bulundu. Dursun, şampiyonada kazandığı ve ‘hayalim’ dediği altın eldiveni açık artırma ile satışa çıkardı. Daha öncesinde depremzedeler için 50 bin TL yardımda bulunduğunu belirten milli boksör ve profesyonel kick boksçu Muhammed Dursun, eldivenlerin satışından elde edilecek parayı deprem bölgesine bağışlayacağını söyledi.

“Depremzede kardeşlerime katkı sağlayacaksa benim hayalim önemli değil”

Depremzedeler için elinden geleni yapmaya devam edeceğini dile getiren Muhammed Dursun, "Tüm Türkiye’min başı sağ olsun. 2009 yılından beri dövüşüyorum. Geçen sene Bosna Hersek’te altın eldiven şampiyonasında şampiyon oldum. Bu benim hayalimdi ve ben bunu açık artırma ile satarak buradaki gelirin tamamını deprem bölgesine bağışlayacağım. Ben bu zamana kadar durmayarak maddi manevi desteklerimi verdim. 50 bin lira de kendim destek yaptım. Cevizli Mahallemin insanları ile çalışmalar yaptık, yardım tırları gönderdik. Şampiyonluğumu satmak, depremzede kardeşlerime bir nebze de katkı sağlayacaksa benim hayalim önemli değil. Ama ben oradaki bir insanın hayaline umut olabileceksem bu benim için yeterli. 2009 yılından beri İstanbul, Türkiye ve uluslararası birçok arenada derece yaptım. İnşallah elimden geldiğince daha fazlasını yapmaya çalışacağım" dedi.