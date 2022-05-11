Milli boksör Büşra Işıldar son 16’ya kaldı

Türkiye’nin ev sahibi olduğu Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda milli sporcu Büşra Işıldar, adını son 16’ya yazdırdı.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nın üçüncü gününde Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri’nde 75 kiloda ringe çıkan Büşra Işıldar, Kazak rakibi Nadezhda Ryabets ile kozlarını paylaştı. Rakibi karşısında oldukça üstün bir performans sergileyen milli sporcu maçı 5-0 kazanarak son 16’ya kaldı. Büşra Işıldar, cumartesi günü Brezilyalı Viviane Pereira ile karşılaşacak.