Milli boks antrenörü Oral Arslan vefat etti

Elazığ ve ülke boksunun önemli ismi Oral Arslan, genç yaşta yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Elazığ ve Milli Takım Boks Antrenörü Oral Arslan (48) hayatını kaybetti. 1973 Elazığ doğumlu olan Oral Arslan, 1989 yılında boksa başladı. Uzun yıllardır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde faal olarak antrenörlük yapan milli sporcu ve milli takım antrenörü Arslan, kariyeri boyunca altı kez Türkiye şampiyonu oldu. Uzun süredir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Oral Arslan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.