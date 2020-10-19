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Millî ara sonrası Bursaspor’da büyük değişim

BURSASPOR'DA TAKIM ARKADAŞLIĞI ÜST DÜZEYDE YAŞANIYOR.

Spor 19.10.2020, 11:44
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Millî ara sonrası Bursaspor’da büyük değişim

Balıkesirspor’u 3-1 mağlup eden Bursaspor’da büyük değişim dikkat çekti. Performansını 90 dakikaya yayan yeşil beyazlılar, en çok topla oynadığı, başarılı pas yaptığı ve şut çektiği maçı yaşadı. Bursaspor bu kez ilk yarıdaki değil, ikinci 45 dakikada oyunuyla dikkat çekti.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, dün oynanan karşılaşmada Balıkesirspor’u 3-1 mağlup etti. Millî maçlar sebebiyle verilen ara sonrası Yeşil beyazlı takımdaki büyük değişim ise gözlerden kaçmadı. 4 haftalık dilimde ilk yarıdaki performanslarıyla konuşulan, ikinci 45 dakikada ise büyük ölçüde oyundan düşen Bursaspor, Balıkesirspor önünde bunun tam tersini ortaya koydu. Bu kez oyunu 90 dakikaya yayan ve galibiyeti son dakikalarda attığı gollerle elde eden yeşil beyazlı ekip, yüzde 57 topla oynama oranıyla bu senenin en başarılı rakamına ulaştı. Bursaspor aynı zamanda 436 başarılı pas yaparak da sezonun en tepesine çıkacak performansa erişti. Attığı 15 şutu 7’sinde isabet sağlayan yeşil beyazlılarda ön plana ise 2 gol atıp, 1 asist yapan Ali Akman çıktı.

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