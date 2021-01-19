Milan’dan dijital atılım

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Milan, taraftarlarına açılıyor. Milan’a gönül verenlerin kulüp üzerinde söz sahibi olacağı token satacak olan Milan, Socios.com ile anlaşmaya vardı.

Türkiye’de Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir, Avrupa’da ise Barcelona, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Juventus gibi önde gelen ekiplerin yer aldığı taraftar token projesine, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve İsveçli golcü Zlatan İbrahimovic’in formasını giydiği Milan da dahil oldu. İtalyan ekibi, futbol kulüplerinin dijital dönüşümü gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için kurulan Socios.com ile anlaşma imzaladı. Kazandığı 18 Uluslararası kupa ve 18 Serie A şampiyonluğu ile dünyanın en önemli futbol kulüplerinden biri olan Milan, yaptığı anlaşmayla ’Fan Token’ başlatarak, dünya çapındaki yaklaşık 450 milyon taraftarlarıyla daha yakın bir ilişki kuracak. 7 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ekip, Chiliz ile ortaklık kurarak kulüp baş harfleri olan ACM Fan Token’larını önümüzdeki haftalarda taraftarlarıyla buluşturacak. Fan Token sahipleri, kulüp oylamalarında oy hakları, VIP ödüller ve deneyimler, ’süper taraftar’ özelliği, kulüp ve sponsor promosyonları, oyunlar ve sohbet forumları gibi avantajlara erişebilecekler.

Dreyfus: "2021’e harika bir başlangıç oldu"

Milan Baş Gelir Sorumlusu Casper Stylsvig, yapılan anlaşmanın önemli olduğunu söyleyerek, "Güçlerimizi birleştirmekten ve onları ailemizde küresel bir ortak olarak ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık dünyanın dört bir yanındaki 450 milyon taraftarımıza özellikle Covid-19 pandemisinin sebep olduğu koşullar altında Milan ile etkileşim açısından başka bir heyecan verici yol sunmamızı sağlıyor" dedi. Chiliz ve Socios CEO ve Kurucusu Alexandre Dreyfus ise bu anlaşmayla 2021 yılına iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade ederek, "Milan’ı ve dünyanın dört bir yanındaki 450 milyon taraftarını ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Milan taraftarları artık takımlarıyla eşi görülmemiş bir etkileşim kurabilecek, oylamalarda kulüp kararlarında etkili olabilecek, VIP ödüllere, özel promosyonlara, sohbet odalarına ve çok daha fazlasına erişebilecek. Milan ile imzaladığımız bu anlaşma Fan Token’ları taraftar etkileşim aracı ve spor endüstrisi için güçlü bir yeni gelir kaynağı olarak oluşturma misyonumuz doğrultusunda çok çalışacağımız bir yıl için harika bir başlangıç oldu" açıklamasını yaptı.