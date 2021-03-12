Milan son dakikada United'ı avladı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United ile Milan karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
İngiltere ve İtalya büyükleri karşılaştı.
5. dakikada Leao'nun, 14. dakikada Kessie'nin golleri VAR'dan dönerek iptal oldu.
Harry Maguire'den inanılmaz hareket!
Karşılaşmanın 38. dakikasında gerçekleşen pozisyon akıllara durgunluk verdi. United'lı stoper Harry Maguie, korner vuruşundan dönen ve kaleyle karşı karşıya kalan topu ağlara gönderemedi.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol çıkmadı. 46. dakikada oyuna giren 18 yaşındaki genç yetenek Amad Diallo, 50. dakikada Fernandes'in asistiyle United'ın ilk golünü kaydederek United'da Avrupa kupalarında gol atan en genç yabancı futbolcu oldu.
90+2' de Krunic'in kullandığı kornerden golü bulan ve eşitliği sağlayarak United'ı son dakikada avlayan Simon Kjaer, Milan'ın rövanş maçına rahat gitmesini sağladı.
Çeyrek finale çıkacak takım 18 Mart Perşembe günü oynanacak olan rövanç maçında belli olacak.