Mike Tyson, çocukluk kahramanı Muhammed Ali’ye ne söz verdi?

Tyson, ESPN’e verdiği röportajda, herkesin tanıdığı bir şampiyon olmasında en büyük payın, çocukluk kahramanı Muhammet Ali ve kader birliği yaptığı antrenörü Cus D’Amato olduğunu söylemiştir.

Muhammet Ali’ye söz verdi!

Tyson için aynı zamanda bir baba figürü olan Cus D’Amato, 14 yaşındaki Mike’ı yaşadıkları yere bir saat mesafede olan Albany’de gerçekleşecek, Muhammed Ali ile Larry Holmes arasındaki büyük mücadeleyi izlemeye götürmüştür. Maçı izleyen Mike, büyük hayranlık duyduğu Muhammet Ali’nin, rakibi tarafından hırpalanarak yenildiğini görünce kahrolur. Cus’ta perişandır. Geri dönüş yolunda, ikisinin de ağzını bıçak açmaz. Birkaç gün sonra Cus, Muhammed Ali ile konuşur, günün birinde ağır siklet şampiyonu olacağına inandığı siyah çocuktan övgü ile söz eder ve Muhammed Ali’den genç öğrencisi ile konuşmasını rica eder. Yaşadığı sürece hatırlayacağına emin olduğu telefon görüşmesinde Tyson, Muhammet Ali’ye büyüdüğüm zaman Larry Holmes’ü senin için yeneceğim, diye söz verir.

Bu sözü verdiğinde 14 yaşında olan Mike, tam 7 yıl sonra Larry Holmes ile ringde karşı karşıya gelir. Artık 21 yaşındadır, Cus D’Amato halen yanındadır ve Muhammet Ali, ringe çıkmadan önce, Mike’a, yıllar önce kendisine verdiği sözü hatırlatmıştır.

Larry Holmes’la dövüşmek üzere ringe çıktığında Tyson’ın aklında iki şey vardır; tüm zamanların en gizemli boksörü Muhammed Ali’ye verdiği sözü tutabilmek ve hayatı boyunca en büyük destekçisi olan Cus’u, haklı çıkarmak!

Maçı izleyen milyonlar, Mike Tyson’un hikayesinden haberdar değillerdi ve kuşkusuz hikayenin finalinde Tyson sözünü tutamasaydı ve dördüncü raund zilinin çalmasına 7 saniye kaldığında müsabakayı kazanmasaydı, hikaye finalsiz kalacak ve belki de bu üç büyük adam dışında hiçkimse tarafından bilinmeyecekti.

Efsaneye konu olan maçın görüntülerini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz!