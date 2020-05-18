Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
101518
ALTIN
388.396
DOLAR
6.8495
STERLİN
8.3081
EURO
7.4035

Mike Tyson, çocukluk kahramanı Muhammed Ali’ye ne söz verdi?

Muhammet Ali, Larry Holmes’a yenildiğinde, 14 yaşındaki Mike Tyson, büyüdüğünde Larry Holmes’u, Muhammet Ali için yeneceğine yemin eder. Dünyanın en iddialı ağır siklet şampiyonlarının karşılaşmasını izlemek, muhtemelen Tyson’ın hayatına yön veren en önemli deneyim olmuştur. Bu olaydan 7 yıl sonra Tyson, Larry Holmes ile ringde karşı karşıya gelir.

Mike Tyson, çocukluk kahramanı Muhammed Ali’ye ne söz verdi?

Muhammet Ali, Larry Holmes’a yenildiğinde, 14 yaşındaki Mike Tyson, büyüdüğünde Larry Holmes’u, Muhammet Ali için yeneceğine yemin eder. Dünyanın en iddialı ağır siklet şampiyonlarının karşılaşmasını izlemek, muhtemelen Tyson’ın hayatına yön veren en önemli deneyim olmuştur. Bu olaydan 7 yıl sonra Tyson, Larry Holmes ile ringde karşı karşıya gelir.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:46
2023 Okunma
Mike Tyson, çocukluk kahramanı Muhammed Ali’ye ne söz verdi?

Tyson, ESPN’e verdiği röportajda, herkesin tanıdığı bir şampiyon olmasında en büyük payın, çocukluk kahramanı Muhammet Ali ve kader birliği yaptığı antrenörü Cus D’Amato olduğunu söylemiştir.

Muhammet Ali’ye söz verdi!

Tyson için aynı zamanda bir baba figürü olan Cus D’Amato, 14 yaşındaki Mike’ı yaşadıkları yere bir saat mesafede olan Albany’de gerçekleşecek, Muhammed Ali ile Larry Holmes arasındaki büyük mücadeleyi izlemeye götürmüştür. Maçı izleyen Mike, büyük hayranlık duyduğu Muhammet Ali’nin, rakibi tarafından hırpalanarak yenildiğini görünce kahrolur. Cus’ta perişandır. Geri dönüş yolunda, ikisinin de ağzını bıçak açmaz. Birkaç gün sonra Cus, Muhammed Ali ile konuşur, günün birinde ağır siklet şampiyonu olacağına inandığı siyah çocuktan övgü ile söz eder ve Muhammed Ali’den genç öğrencisi ile konuşmasını rica eder. Yaşadığı sürece hatırlayacağına emin olduğu telefon görüşmesinde Tyson, Muhammet Ali’ye büyüdüğüm zaman Larry Holmes’ü senin için yeneceğim, diye söz verir.

Bu sözü verdiğinde 14 yaşında olan Mike, tam 7 yıl sonra Larry Holmes ile ringde karşı karşıya gelir. Artık 21 yaşındadır, Cus D’Amato halen yanındadır ve Muhammet Ali, ringe çıkmadan önce, Mike’a, yıllar önce kendisine verdiği sözü hatırlatmıştır.

Larry Holmes’la dövüşmek üzere ringe çıktığında Tyson’ın aklında iki şey vardır; tüm zamanların en gizemli boksörü Muhammed Ali’ye verdiği sözü tutabilmek ve hayatı boyunca en büyük destekçisi olan Cus’u, haklı çıkarmak!

Maçı izleyen milyonlar, Mike Tyson’un hikayesinden haberdar değillerdi ve kuşkusuz hikayenin finalinde Tyson sözünü tutamasaydı ve dördüncü raund zilinin çalmasına 7 saniye kaldığında müsabakayı kazanmasaydı, hikaye finalsiz kalacak ve belki de bu üç büyük adam dışında hiçkimse tarafından bilinmeyecekti.

Efsaneye konu olan maçın görüntülerini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz!

Son Güncelleme: 18.05.2020 09:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden olimpiyat açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü'nden olimpiyat açıklaması
Bundesliga başladı!
Bundesliga başladı!
Ali Koç: "Yerli ve yabancı 3 ayrı hoca ile görüşüyoruz"
Ali Koç: "Yerli ve yabancı 3 ayrı hoca ile görüşüyoruz"
Caner Erkin, korona virüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı
Caner Erkin, korona virüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı
TFF: "TFF'nin en önemli önceliği sağlıktır"
TFF: "TFF'nin en önemli önceliği sağlıktır"
Max Kruse: "Sağlığın en önemli şey olduğuna inanmak için daha fazlasına mı gerek var"
Max Kruse: "Sağlığın en önemli şey olduğuna inanmak için daha fazlasına mı gerek var"
Trabzonspor transfer politikasını belirledi
Trabzonspor transfer politikasını belirledi
Fatih Terim: 'Aceleci değil temkinli olmak zorundayız'
Fatih Terim: 'Aceleci değil temkinli olmak zorundayız'
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin korona virüs testi pozitif çıktı!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin korona virüs testi pozitif çıktı!
Beşiktaş, 8 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı!
Beşiktaş, 8 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı!
BB Erzurumspor'da 11 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı
BB Erzurumspor'da 11 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de hedef Palomino
Fenerbahçe'de hedef Palomino
Süper Lig'de en çok konuşulan teknik direktör Fatih Terim oldu
Süper Lig'de en çok konuşulan teknik direktör Fatih Terim oldu
Türkiye Futbol Federasyonu liglerin başlangıç tarihlerini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu liglerin başlangıç tarihlerini açıkladı
Nenad Bjelica: 'Fenerbahçe ile finansal konular üzerinde görüşmelerimiz sürüyor'
Nenad Bjelica: 'Fenerbahçe ile finansal konular üzerinde görüşmelerimiz sürüyor'
Dünya Taekwondo Federasyonu'nun pandemi kararları
Dünya Taekwondo Federasyonu'nun pandemi kararları
Glenn Hoag: "Liglerin sona erdirilmesi yerinde bir karar "
Glenn Hoag: "Liglerin sona erdirilmesi yerinde bir karar "
Sivasspor'a virüs testi yapılacak
Sivasspor'a virüs testi yapılacak
Kenan Sofuoğlu’nun hayat hikayesi film oldu
Kenan Sofuoğlu’nun hayat hikayesi film oldu
Lig bitmeden şampiyon olan kulübün Başkanından Acun Ilıcalı'ya teklif!
Lig bitmeden şampiyon olan kulübün Başkanından Acun Ilıcalı'ya teklif!

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim