Mihalıççık Spor Hentbol Takımı, Beşiktaş maçına gün sayıyor
Yeni sezon öncesi 3 yabancı oyuncu transferi ile eksiklerini giderdiklerini belirten Mihalıççık Spor Hentbol Takımı Sportif Direktörü Osman Özoğlu, “Transferlerimizin resmi işlemlerini halledip, Beşiktaş maçına yetiştirmek istiyoruz” dedi.
Yeni sezon öncesi 3 yabancı oyuncu transferi ile eksiklerini giderdiklerini belirten Mihalıççık Spor Hentbol Takımı Sportif Direktörü Osman Özoğlu, “Transferlerimizin resmi işlemlerini halledip, Beşiktaş maçına yetiştirmek istiyoruz” dedi.
Mihalıççık Spor Erkek Hentbol Takımı, 2022-2023 sezonu öncesi 3 yabancı uyruklu oyuncuya imza attırdı. Teknik ekip ve yönetimin kararlaştırdığı mevkilerdeki eksiklerini dolduran Mihalıççık Spor, Tunuslu sol oyun kurucusu Makholouf Louay ve yine Tunuslu kaleci Achraf Elabed olmak üzere bir de Belaruslu sağ oyun kurucusu Artem Skyrba transferlerini gerçekleştirdi. Mihalıççık Spor Sportif Direktörü Osman Özoğlu, “Yabancı transferlerimiz, yeni ve dinamik olan kadromuza katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.
Yunus Emre Turnuvası sonrası antrenmanlara sıkı bir şekilde devam ettiklerini dile getiren Özoğlu, “Teknik ekibin raporuna göre lisans işlemlerine karar vereceğiz. Transferlerimizin resmi işlemlerini ilk sınavımız olan Beşiktaş maçına yetiştirmeye çalışıyoruz. Takımımıza güvenimiz tamdır” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|5
|11
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Başakşehir
|4
|10
|4. Beşiktaş
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|4
|10
|6. Trabzonspor
|5
|10
|7. Adana Demirspor
|4
|9
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Antalyaspor
|4
|6
|10. Kayserispor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Alanyaspor
|5
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. Sivasspor
|5
|3
|15. İstanbulspor
|4
|3
|16. Kasımpaşa
|4
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Pendikspor
|3
|7
|3. Eyüpspor
|4
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Rizespor
|3
|5
|7. Samsunspor
|3
|5
|8. Gençlerbirliği
|4
|5
|9. Göztepe
|4
|5
|10. Keçiörengücü
|3
|4
|11. Boluspor
|3
|4
|12. Tuzlaspor
|4
|4
|13. Adanaspor
|3
|3
|14. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|3
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|5
|10
|5. Chelsea
|6
|10
|6. Liverpool
|6
|9
|7. Brentford
|6
|9
|8. M. United
|5
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Real Betis
|4
|9
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|4
|7
|7. Celta Vigo
|4
|7
|8. Real Sociedad
|4
|7
|9. Osasuna
|3
|6
|10. Mallorca
|4
|5
|11. Almeria
|3
|4
|12. Girona
|4
|4
|13. Rayo Vallecano
|3
|4
|14. Valencia
|3
|3
|15. Espanyol
|3
|1
|16. Elche
|3
|1
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0