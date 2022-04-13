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Miha Zajc: "Harika bir sezon geçirdiğimi söyleyebilirim"

Galatasaray derbisinde Fenerbahçe’yi öne geçiren ve galibiyette büyük pay sahibi olan Miha Zajc, harika bir sezon geçirdiğini söyleyerek, derbide attığı golün de bu sezon attığı en güzel gol olduğunu belirtti.

Spor 13.04.2022, 18:51
Miha Zajc: "Harika bir sezon geçirdiğimi söyleyebilirim"

Galatasaray derbisinde Fenerbahçe’yi öne geçiren ve galibiyette büyük pay sahibi olan Miha Zajc, harika bir sezon geçirdiğini söyleyerek, derbide attığı golün de bu sezon attığı en güzel gol olduğunu belirtti.

Galatasaray derbisinde takımın ilk golünü atarak sarı-lacivertlilerin aldığı galibiyette büyük pay sahibi olan Miha Zajc, akşam yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Harika bir hafta sonunu geride bıraktıklarını ifade ederek sözlerine başlayan başarılı oyuncu, "Çok iyi oynadık. İyi bir maç çıkardık. Kazanmayı hak ettik çünkü oyunun tamamını domine ettik. Evimizde üç puanı kazanmak önemliydi. Şimdi bir sonraki maça hazırlanacağız. Umuyorum ki bu maçta da derbide olduğu gibi bir oyun ortaya koyarız. Harika bir sezon geçirdiğimi söyleyebilirim. Gol anlamında takıma çok fazla katkı sağlayabildiğimi düşünüyorum. Benim performansımın temel sebebi, takım olarak iyi bir oyun ortaya koymamız. Şu ana kadar iyi bir sezon geçiriyorum. Kendi adıma pozitif bir süreç ilerliyor. Her maçı kazanmak önemli. Fenerbahçe’nin kazanması çok çok daha önemli. Derbide Harika bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız bizi 90 dakika boyunca destekledi. Bu da bizim oyunumuz için artı bir durumdu. Benim için çok duygulu bir akşamdı. Derbi maçıydı ve kazandığınız zaman, duygular daha üst seviyeye çıkıyor. Harika hisler taşıdığımı söyleyebilirim. Galibiyeti getiren gollerden birini atmak benim için mutluluktu" dedi. Crespo ile uyumlu oynadıklarını da söyleyen Zajc, "Crespo gerçekten çok iyi bir oyuncu. Onunla oynayabildiğim için çok mutluyum. Gerçekten onunla birlikte oynadığımızda iyi bir kimya oluşturuyoruz. Takımdaki herkesin kendisini mutlu hissetmesi çok önemli. Öz güvenli bir şekilde mücadele etmemiz çok önemli. Zaten sahada da bu öz güven geldiğinde bunun sonucunu görebiliyoruz. 7-8 maçtır gösterdiğimiz performans ile bunu gösteriyoruz. Büyük keyif alıyorum" açıklamasını yaptı.

"Galatasaray’a attığım gol, bu sezonki en iyi golümdü"

Önümüzdeki sezon sona erecek olan sözleşmesi hatırlatılan başarılı futbolcu, "Şu an burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımıma minnettarım. Takım anlamında da iyi durumdayız. Ben sahaya odaklanmış durumdayım. Kendimi geliştirmeye, performansımı yükseltmeye çalıştırıyorum. Bu yüzden gelecekle ilgili yorumda bulunmak istemem" dedi. Bu sezon attığı en iyi golü Galatasaray’a karşı attığını da söyleyen Zajc, "Attığım en iyi gol olarak Galatasaray maçını söylerim. Sıra dışı bir goldü benim için. Sadece gol açısından bakmamak lazım, maçın önemi açısından çok değerliydi. Çok duygu dolu anlardı benim için. Ben işimi yapmaya odaklı biriyim. Hocanın istediği yerde elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışırım. Takıma yardım etmeyi çok seviyorum. Benim açımdan bu çok daha önemli. İsmail hocanın gelmesiyle birlikte gerçekten takımdaki atmosferin değiştiğini söyleyebilirim. Bu değişiklik de bizim için çok önemliydi. Şu an itibariyle herkes kendini evinde hissediyor. Geliştirmemiz gereken noktaları da geliştirmeye devam ediyoruz. Sıkı bir şekilde çalışıyoruz ve bana göre anahtar noktalardan bir tanesi bu. Oyunumuzu oynarken oldukça rahatız. Oynadığımız oyundan da keyif alıyoruz. Tabii hocamızın rolü de çok büyük" diye konuştu. Sezonun geri klan bölümüyle ilgili olarak da konuşan Sloven futbolcu, "Taraftarlarımızın desteği muazzamdı. Umarım ilerleyen haftalarda desteklerini sürdürürler çünkü onların desteği bizim için çok önemli. Bizler de daima bir sonraki maça odaklıyız. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz. Hedefimiz, önümüzde oynayacağımız maçları kazanmak" diyerek sözlerini tamamladı.

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