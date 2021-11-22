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Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı

Galatasaray deplasmanında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü devre arası takımdan gönderileceği ileri sürüldü. Miguel Crespo'nun atması geceye damga vurdu. 25 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu gol sevincinde de kulaklarını tıkayarak iddialara göndermede bulundu.

Spor 22.11.2021, 11:05
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı

Süper Lig'de ve Avrupa'da arka arkaya aldığı başarısız sonuçlar sebebiyle son dönemde sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe, deplasmanda 2-1 kazandığı Galatasaray derbisi ile rahat bir nefes aldı. Fenerbahçe'ye Galatasaray deplasmanında galibiyeti getiren isim olan Miguel Crespo'nun attığı gol geceye damga vurdu. Derbi öncesinde takımdan gönderileceği öne sürülen deneyimli oyuncu, 90+4. dakikada attığı şık golle gecenin kahraman oldu.

GALATASARAY'IN GOLÜ ERKEN GELDİ

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmaya oyunu yarı sahasında kabul ederek başlayan sarı-lacivertliler, 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 geriye düştü. Gol sonrasında toparlanan ve rakip yarı sahada daha fazla topla oynayan sarı-lacivertliler, 31. dakikada Mesut Özil'in golüyle beraberliği yakaladı ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girildi.

Derbi öncesi bileti kesilen isim, Fenerbahçe'yi ipten aldı

CRESPO KURTARICI OLDU

İkinci yarıya dengeli bir oyunla başlayan Fenerbahçe, 83. dakikada Marcel Tisserand'ın oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Rakibinin baskılı oyununa karşın 90 4. dakikada Miguel Crespo'nun golüyle öne geçen Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.Sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olan ve istikrarlı forma şansı bulamayan 25 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla ilk gol sevincini Galatasaray karşısında yaşadı.

Derbi öncesi bileti kesilen isim, Fenerbahçe'yi ipten aldı

GOL SEVİNCİYLE MESAJ YOLLADI

Öte yandan Miguel Crespo, Galatasaray ağlarına gönderdiği galibiyet golünün ardından yaşadığı gol sevincinde kulaklarını tıkayarak iddialara göndermede bulundu.

"ÇOK İYİ ÇALIŞIYORDUK"

Maç sonu açıklamalarda bulunan Miguel Crespo, "Bu büyük kulüpteki ilk golümü böyle büyük bir maçta attığım için çok mutluyum. Gerçekten çok iyi çalışıyorduk. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Çok önemli bir gol olduğu için çok sevindik" ifadelerini kullandı.

Derbi öncesi bileti kesilen isim, Fenerbahçe'yi ipten aldı

NELER YAZILMIŞTI?

Sezon başında Estoril'den 1,5 milyon euro karşılığında kadroya katılan Miguel Crespo için için "tartışmalı transfer" ifadeleri kullanılmış ve Fenerbahçe macerasının kısa süreceği öne sürülmüştü. Fenerbahçe'nin Miguel Crespo'yu devre arasında kiralamak için formül aradığı kaydedilmişti.

Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı

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