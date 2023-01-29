Miguel Crespo cezalı duruma düştü

Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Crespo, Adana Demirspor karşılaşmasında görev alamayacak.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 5-1 mağlup etti. Mücadelede sarı-lacivertlilerin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, 71. dakikada Miha Zajc’ın yerine oyuna dahil oldu. Müsabaka öncesinde sarı kart sınırında olan 26 yaşındaki futbolcu, 89. dakikada sarı kart gördü ve 22. haftada oynanacak Adana Demirspor deplasmanında cezalı duruma düştü.