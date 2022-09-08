Michy Batshuayi: "Atmış olduğum gol bana öz güven aşıladı"

Fenerbahçe’nin Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, Dinamo Kiev maçından sonra yaptığı açıklamada, "Atmış olduğum gol bana fazlasıyla öz güven aşıladı" dedi.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i 1-0’lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, “Harika bir karşılama oldu benim açımdan. Hem kulüp olarak hem takım arkadaşlarım olarak gerçekten çok iyi karşılandığımı ifade etmeliyim. Şu an yüzde yüz bir Batshuayi yok ama o seviyeye ulaşmak için de çalışmalarımı sürdüreceğim. Galibiyetler kazandırmak adına ben de katkılar sağlayacağım” şeklinde konuştu.

Takımına 3 puanı getiren golü atmasının kendisine öz güven aşıladığını belirten Belçikalı futbolcu, "Zaten golü takım arkadaşlarımla beraber kutladım. Benim mutluluğumu içtenlikle onlar da paylaştılar. Bunu gördüğüm zaman tabii ki ben de çok daha fazlasını vermek istiyorum. Takımımla beraber zaferler elde etmek istiyorum" diye konuştu.

Teknik Direktör Jorge Jesus’un oyun tarzına uygun bir forvet olduğunu ifade etmesinin hatırlatılması üzerine 28 yaşındaki futbolcu, "Bu hocanın takdiri, hocanın bileceği bir şey ama şunu söyleyebilirim burada herkes bana güven verdi. Ben de bunun karşılığını atacağım gollerle vermek istiyorum. Takımıma katkı sağlamak istiyorum ki bu benim işim" ifadelerini kullandı.

Taraftarların ilgisinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Michy Batshuayi, "Elbette ki onların göstermiş olduğu bu sevgi beni aşırı mutlu etti. Daha önce de söylemiş olduğum gibi beni çok iyi karşıladı taraftarlar ve bu bana fazlasıyla güç verdi. Ben de bu güç ve motivasyonu atacağım gollerle takım arkadaşlarımla kutlayacağım" diyerek sözlerini tamamladı.