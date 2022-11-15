Michalkin kazandı, Satybaldiev’in ekibi puan itirazı yaptı!

Türk boks kulübü EC Boksing’in yarı ağır sıklet sporcusu İgor Michalkin, kemer maçı için karşılaştığı Kırgız boksör Dilmurod Satybaldiev’i mağlup etti. Karşılaşma öncesinde iki tarafın mücadelenin puanlanması için anlaştığı belirtilirken, maça favori olarak çıkan ancak kaybeden Dilmurod Satybaldiev’in ekibi, maçın dostluk maçı olduğunu ifade ederek, puanlamaya dahil edilmemesi için başvuruda bulundu.

Moskova’da hafta sonunda GSU kemer maçı için son anda ringe çıkan Türk boks kulübü EC Boksing’in yarı ağır sıklet sporcusu İgor Michalkin, Kırgız boksör Dilmurod Satybaldiev’e karşı galip geldi. Dünya sıralamasında altıncı durumda olan Kırgız sporcu, Türk kulübün boksörü karşısında favori olarak maça çıkmasına karşın, ringden mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya iki hafta kala maç için bilgi verilen İgor Michalkin, bu sürenin bir kemer maçına hazırlık için çok az olmasına karşın karşılaşmaya hazırlandı. EC Boksing eski dünya şampiyonu Rus boksör Michalkin, önemli bir zafere imza atarak rakibini mağlup etti. Karşılaşmanın ardından dünya sıralamasındaki yeri etkilenen Dilmurod Satybaldiev’in ekibi, tüm dünyadaki boksörlerin kayıtlarını tutan Boxrec isimli kuruluşa başvurarak, mücadelenin bir dostluk maçı olduğunu ve bu nedenle puanlamanın geçersiz olmasını istedi.

Erol Ceylan: "Buna fırsat vermeyeceğiz"

Bu duruma itiraz eden EC Boksing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, "Karşılaşma yapılmadan önce bunun bir kemer maçı olduğunu ve puanlamanın kayıtlara bu şekilde geçmesi gerektiği konusunda anlaştık. Onlar bu maça ’kesin alırız’ gözüyle baktıkları için itiraz etmediler, fakat karşılaşmayı biz kazanınca konuya farklı yaklaşarak sporcumuzun hakkını yemek istediler. Fakat biz buna fırsat vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.