Michael Jordan basketbolu mahvetti!

Bulls‘un efsanelerinden olan, Michael Jordan’ın eski takım arkadaşı 56 yaşındaki Scottie Pippen konuyla alakalı yaptığı açıklamada Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron’un NBA tarihinin 1 numarası olduğunu açıkladı.

"Jordan basketbolu mehvetti"

Pippen, “Jordan’ın basketbolu mahvettiğini söyleyecek kadar ileri gidebilirim. 80’lerde parklara gittiğinizde herkesin topla oynadığını görürdünüz. Herkes takıma yardım etmek için pas verirdi ama bu 90’larda durdu. Çocuklar artık Jordan gibi olmak istediler. Jordan gibi pas vermek istemediler, ribaund almak veya rakibin en iyi oyuncusunu savunmak istemediler. Jordan her şeyin kendisi için yapılmasını istiyordu. Bu yüzden her zaman LeBron James’in bu oyunun gördüğü en iyi oyuncu olduğuna inandım. O sahada her şeyi yapıyor.” açıklamasını yaptı.

"LeBron James 1 numara"

Scottie Pippen daha önce yaptığı açıklamada da eski takım arkadaşı Michael Jordan’ın ‘The Last Dance’ Belgeselini LeBron James’ten daha büyük bir oyuncu olduğunu göstermek için kullandığını söylemişti:

"Michael şu andaki taraftarlara birçok kişinin ondan daha üstün gördüğü LeBron James’ten geçmişte daha büyük oyuncu olduğunu kanıtlamaya kararlıydı. Bu yüzden Michael, belgeselde ‘The Last Dance’i değil kendi hikayesini sundu."

Michael Jordan'ın kariyerini anlatan belgesele bir başka tepki de eski takım arkadaşı Horace Grant'ten gelmişti. Dizi ile ilgili konuşan Grant, "Dizinin eğlendirici olduğunu söyleyebilirdim; ancak orada kimin takım arkadaşları olduğunu biliyoruz. Dizinin yüzde 90'ı gerçeklikten uzak" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Tv100.com