MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Ben artık Karagümrüklüyüm”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldığımı tekraren ifade etmeyi milletime sadakat ve vefa borcu, felaketler karşısında da sorumluluk duygusu olarak addediyorum. Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrükspor’a gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Hafta sonu gerçekleşen futbol müsabakalarında tribünlerde gerçekleşen ‘istifa’ sloganlarına ilişkin Bahçeli, "Türkiye Futbol Federasyonu ve bütün futbol kulüpleri tarih ve millet önünde milli, ahlaki ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmek, müsabakalarda istikrarı ve huzuru sağlamakla mükelleftir. Tribünler çürük siyasi sloganları atılacağı mekanlar olamaz. Kalabalıkların arasına sızarak devlete ve hükümete meydan okunmasını provokate edenlerin tespiti ve ardından tecziyesi mutlaka yapılmalı, Türk sporu düştüğü karanlık dehlizden el birliğiyle çıkarılmalıdır. Bu hedef gerçekleşene kadar gönül verdiğim Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldığımı tekraren ifade etmeyi milletime sadakat ve vefa borcu, felaketler karşısında da sorumluluk duygusu olarak addediyorum. Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrükspor’a gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim" ifadelerini kullandı.