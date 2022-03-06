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MHK’den kadın hakemlere Süper Lig’de görev
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Süper Lig’de yarın oynanacak 3 mücadeleye 3 kadın hakem atandı.
Spor 06.03.2022, 12:46
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Süper Lig’de yarın oynanacak 3 mücadeleye 3 kadın hakem atandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu hafta Süper Lig’deki müsabakalarda 3 kadın hakem görevlendirdi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftası boyunca diğer liglerdeki müsabakalarda da tüm kadın hakemler ve gözlemciler görev almaya devam edecekler.
Süper Lig’de yarın oynanacak maçlarda görev alacak kadın hakemler şöyle:
20.00 Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Gamze Durmuş Pakkan (Dördüncü Hakem)
20.00 Gaziantep FK - Hatayspor: Cansu Tiryaki (Dördüncü Hakem)
20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Melis Özçiğdem (Dördüncü Hakem)