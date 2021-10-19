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MHK Üyesi Metin Tokat istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu’nda Metin Tokat’ın istifa ettiğini belirtti.

Spor 19.10.2021, 18:13
MHK Üyesi Metin Tokat istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu’nda Metin Tokat’ın istifa ettiğini belirtti.

TFF, Metin Tokat’ın MHK üyeliğinden istifa ettiğini, yerine Ferhat Gündoğdu’nun atandığı açıkladı. TFF’den yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu’nda Metin Tokat’ın istifası üzerine yeni atamada bulundu. Buna göre Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı" denildi.

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