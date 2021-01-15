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MHK Üst Klasman Hakem Kampı devam ediyor
Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Üst Klasman Hakem Kampı, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde devam ediyor.
Spor 15.01.2021, 17:29
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Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Üst Klasman Hakem Kampı, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde devam ediyor.12-20 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen kampa tüm Üst Klasman Hakemleri gruplar halinde ve maç takvimlerine göre katılıyor. Kampta yapılan teknik eğitimlerin yanı sıra hakemlerin fiziksel durumları ve gelişimleri ölçülüyor. Ayrıca MHK ve TFF Sağlık Kurulu arasında başlatılan yeni işbirliği çerçevesinde Hakemlerin Zihinsel Dayanıklılığı ve Stres Yönetimi konusunda çalışmalar yapılıyor.
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|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
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|18
|30
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|17
|28
|7. Karagümrük
|18
|27
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|17
|26
|9. Antalyaspor
|18
|24
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|17
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|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
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|17
|22
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|17
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|21
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|17
|19
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|18
|19
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|17
|16
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|17
|34
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|33
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|31
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|17
|30
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|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
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