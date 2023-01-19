MHK Ocak Ayı Semineri yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Ocak Ayı Eğitim Semineri yapıldı.

TFF MHK Ocak Ayı Eğitim Semineri gerçekleşti. Süper Lig Hakemleri, A Klasman Hakemleri, VAR kadrosu, FIFA Kadın Hakemleri ile yüz yüze olmak üzere; MHK Üyeleri, Süper Lig Yardımcı Hakemleri, A Klasman Yardımcı Hakemleri, Kadın FIFA Yardımcı Hakemleri, Süper Lig Gözlemcileri, A Klasman Gözlemcileri, Mentörler ve Ulusal Eğitimcilerin ise online olarak katılımıyla 18 Ocak 2023 Çarşamba günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı.

MHK Başkanı Sabri Çelik’in açılış konuşması ve hakemlere verdiği MHK talimatlarından sonra MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas ve MHK Başkanvekili Murat Ilgaz’ın sunduğu güncel kliplerden oluşan MHK Ocak Ayı Semineri’ne 70 hakem yüz yüze olarak, 165 hakem ve gözlemci ise online olarak katılım sağladı.