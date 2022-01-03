MHK Hilmi Ok Kış Semineri başladı

Merkez Hakem Kurulu Hilmi Ok Kış Semineri, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde başladı. Gerçekleşen organizasyonla FIFA Kokart töreni de yapıldı.

Merkez Hakem Kurulu Hilmi Ok Kış Semineri, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde başladı. 7 Ocak’a kadar devam edecek olan seminer öncesinde organize edilen FIFA Kokart töreniyle de hakemlere kokartları teslim edildi. FIFA Kokartını ilk kez alan Zorbay Küçük ile UEFA Elit Kategori’ye yükselen Halil Umut Meler, kokartlarını törenle aldılar. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yer aldığı törende Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran ve Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma da yer aldı.

Ferhat Gündoğdu: “Mevcut işleyişin ilerlemediğini görüyoruz”

Seminerde açılış konuşmasını gerçekleştiren MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Hilmi Ok gibi duayen isimlerin anısını yaşatmanın yanı sıra bunun sorumluluğunun olduğunu belirterek, “Bunu sahaya yansıtmanın yükü herkesin omzundadır. Bunu unutmadan işimize dört elle sarılacağız. Bu salondaki herkesin ortak amacı futbolun seyir zevkinin yükselmesi. Baktığımızda futbol sadece bir oyun ama artık bir endüstri haline geldi. Futbolun paydaşı olan herkesin yaptığı iş artık mercek altına alındı. Bunda da en büyük sorumluluğun hakemlerin üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu zorlu ortamda artık mevcut işleyişin ilerleyemediğini görüyoruz. Bu dönüşümün sizler de nasıl hayata geçtiğini fark ediyorsunuz. Türkiye Futbol Hakemliği Sistemi Çalışma Grubu, bunun en büyük örneği. Bizler de bu çalışma grubuna katkıda bulunuyoruz. Başkan ve temsilcilerin yanında bizlere danışmanlık yapan David Elleray’nin yönlendirmeleriyle çalışmalarımızı yapıyoruz. Bize iletilen konulara baktığımızda daha fazla empati yapmamız gerektiğini de görmekteyiz. Hepimizin ortak amacı futbolun marka değerini artırmak. Hakemlik müessesesi olarak biz bunun farkındayız. Hakemlikle ilgili tüm verileri en etkili şekilde kullanmaya ve sonuç almaya yönelik analizler yapmaya başladık. En önemli nokta da belirlediğimiz hedefleri, kulüp başkanlarıyla paylaşmak oldu. Bir yandan ligleri en iyi şekilde tamamlamaya çalışırken diğer yandan önemli projeleri hayata geçirmeye çalıştık” ifadelerini kullandı.

“Eksiklerimizi masaya yatıracağız”

MHK olarak ilk yarıda yaşanan eksikleri ve hataları masaya yatıracaklarını söyleyen Gündoğdu, “Ölçülebilir ve sonuç almaya yönelik hedeflerimizi bireysel hedeflere çevirerek hakem arkadaşlara tebliğ edeceğiz. İkinci yarıdaki en önemli hedefimiz ilk yarı ortalaması 53 dakika 38 saniye olan topun oyunda kalma süresini artırmak olacaktır. Bu sürenin, Avrupa ve dünya standardının altında kaldığının farkındayız. Tabii bu durum sadece hakemlerin elinde olan bir şey değil. Kulüp başkanlarımızdan da takımlara yönelik talimat vererek destek olmalarını istiyoruz ki topun oyunda kalma süresini artırarak seyir zevki yükselsin. Her konuda olduğu gibi futbolda da ‘sıfır’ hata mümkün değil. İşbirliğine önem veriyoruz. Sizlerden istediğimiz, ilk yarıdaki yaklaşım ve desteğinizi sürdürmeniz. Bu durum bizlere moral vermekte” diyerek sözlerini tamamladı.

Murat Sancak: “Gördüğünüzü çalın, kulaklarınızı kapatın”

Seminerde konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, hakemlerin 4 büyük fobisinden kurtulması gerektiğini belirterek, “Burada bir toplantıda 4 büyük kulüp başkanı konuşuyordu, bizler de misafir sanatçı gibiydik. Bu kulüpler çok önemli ama bu lig 20 kulüpten oluşuyor. Kendi adıma Adana Demirspor camiası için bir söz verdim ve Adana Demirspor’un haklarını koruyacağımı her yerde söylüyorum. Sizler hakem olarak sahaya çıktığınızda kulaklarınızı kapatın, 4 büyükmüş, 6 büyükmüş düşünmeyin, gördüklerini çalın. Ben bazı maçlarda 4. hakemlere yapılan saldırıları gördüm. Gol varsa, penaltı varsa VAR’dan döner, yoksa da zaten değişmez. Hangi kulüp olduğu önemli değil. Hata yapacaksınız, insansınız. Bizler de hata yapıyoruz. Kendi işlerimizde, yönetimlerimizde dünya kadar hata yaptık. Euro yükselişinde hata yaptık. Belki bana göre hata değil. Ben ödeme günü geldiği zaman Euro satın alıp ödeme yapıyorum. İşletme olarak hata olabilir, vatanseverlik olarak hata değil. 400 milyon zarar etmiş olabilir. Sizler adil olun. Zaten öbür dünyada herkes yaptığının cezasını zaten verir. Allah hepinize zihin açıklığı versin” diye konuştu.

Süleyman Hurma: “Eskiden bağırıp çağırıp geri dönerdik. Şimdi önümüzde büyük bir şans var”

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, hakemliğin Türk futbolunda en çok konuşulan konu olduğunu ve bunun sebebinin de futbolun paydaşlarının yaptığı açıklamalar olduğunu söyleyerek, “Türk futbolunun içine girdiğim günden bu yana hakemlik en çok konuşulan konu. Kulüpler Birliği’nde hakemlerle ilgili konuşurken, kendi aramızda şöyle bir karar aldık, Yıllardır hakemlerle ilgili konuşuyoruz, MHK’yi ve oradaki üyeleri beğenmiyoruz ama adım atmıyoruz. Bir sistem önerelim, bunu görüşelim ve hakemlerden isteyelim. Hem o dönemki başkanımız Ahmet Nur Çebi ve şu andaki başkanımız Ahmet Ağaoğlu, konuya çok ilgi gösterdi. TFF Başkanı da kulüplerden gelen bir şikayet üzerine bu konuya parmak bastı, kulüpler de bizim, futbolcular da bizim, hakemler de bizim dedi. Önceden biz buraya gelip bağırıp çağırıp günün sonunda bir şey almadan geri dönerdik. Bu yaşananlar bizim için büyük bir şans. Maçtan önce ve maçtan sonra hakemle ilgili konuşmamalıyız. Futbolcularımız yerde yatmamalı. Antrenörlerimiz maçın hakemlerini baskı altına almamalı. Sahada bulunan 50 bin kişi, pozisyonu görmediği halde hakemi baskı altına almamalı. Medya mensupları yakın oldukları kulüp lehine ya da aleyhine, 1 taç pozisyonunu bile 1 saat tartışmamalı. Bu ilkeden hareketle bir çalışma grubu oluşturduk. Çalışıyoruz. Niyetimiz ve amacımız saptırıldı. Yabancı hakem gelecek denildi. Bu gruptaki ve Kulüpler Birliği’ndeki hiçbir başkan ne yabancı hakem ne de yabancı MHK istedi. Bu ülkenin evlatlarına güvendiler ve “Bu hakemler bizim çocuklarımız. Bir hata varsa bu çocukları yanlış yetiştirmişiz demektir. Bunu geliştirmeliyiz ve Avrupa’da hakemlerimiz boy göstermeli” denildi. Biz kulüpler olarak bu oyunu nasıl oynamak istiyoruz. Eğer hakemi baskı altına almak istemiyorsak, oyuncular yerde yatmayacak, 50 bin kişiyle hakemi baskı altına almayacak. Hakemler de “Bu takımın medyası güçlü, beni baskı altına alırlar” dememeli. Bu salondaki herkes bunu çok arzu ediyor. Allah hepinizin yolunu açık etsin” açıklamasını yaptı.

Ahmet Ağaoğlu: “MHK Başkanı’nın sunumu bizleri umutlandırdı”

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sıkıntıların ortadan kalkması için kurulan çalışma grubuna dikkat çekerek, “Son dönemlerde yaşadığımız sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Başkanvekili Servet Yardımcı’yla yaptığımız toplantı ile bizim içinde olduğumuz çalışma grubu olarak önerdiğimiz çözümlerin neredeyse tamamına yakınında fikir birliğindeyiz. Bu veya benzer çalışmalar geçmişte de yapılmıştı ancak yol alınamamıştı. MHK Başkanımızın geçen hafta yaptığı sunumda da doğru yolda olduğumuzu gördük. Hakem camiası konusunda ortaya koyduğunuz reformlar, bizleri umutlandırdı. Son toplantıda Ali Koç başkan da bizimleydi. Nihat Özdemir Başkana 1 metre mesafede oturuyordu. Kendisinin testi pozitif çıkmış. Nihat Başkan da şu anda MHK Başkanı’na yakın oturuyor. Kendisi bize lazım. Verilen ya da verilmeyen 1 karar çok büyük sonuçlar doğurabiliyor. Bir takımın küme düşmesine, bir takımın şampiyon olmasına direkt etki ediyor. Yüzlerce futbolcunun da kaderini sizler belirliyorsunuz. Kalite seviyesi bizler kadar sizleri de yakından ilgilendiriyor. Sizlerin üstlenmiş olduğu yükün ne kadar ağır olduğunu biliyoruz. Dünyada adil bir insandan daha huzurlu bir insan yoktur” ifadelerini kullandı.

“Örnek aldığımız ülkelerin örnek göstereceği ülke olacağız”

Kulüpler Birliği olarak hakemlerin arkasında olduklarını söyleyen Ağaoğlu, “Kulüpler Birliği Başkanı olarak açık ve net şekilde ifade ediyorum, doğru olduğuna inandığınız kararı verin, Kulüpler Birliği olarak, Türk futbol ailesi olarak, kulüp başkanları olarak o cesaretinizin arkasında biz varız. Kulüplere, camialara güvenin ama kişilere asla güvenmeyin. Hiçbirinizin geldiği noktaya, birilerine güvenerek geldiğinize inanmıyorum. Çabaladınız ve bir noktaya geldiniz. Yurt dışında düdük çalan hakemlerin hiçbirisinin sizden yetenekli olduğuna inanmıyorum. Ama eğitim sıkıntımız var. Bunu ortadan kaldırmak bizlerin görevi. En iyi eğitim nasıl veriliyorsa, bütün masraflarının karşılanarak yerine getirilmesi bizim görevimiz. MHK Çalışma Grubu’nun yaptığı çalışma ve başkanın yaptığı sunum, sıradan bir sunum değildi. 1,5-2 saatlik toplantının ardından bu sunumun arkasında ciddi bir tecrübenin, ciddi bir iradenin olduğu kanaatine vardım. Önümüzdeki sene belki hataları sıfırlayamayız ama 2-3 sene sonra hakemlik konusunda örnek gösterilecek ülkeler içinde olacağız. Sorumluluğumuzun farkındayız. Eksik ve noksanlarımızı mümkün olduğu kadar ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Örnek aldığımız ülkelerin bu konuda örnek göstereceği bir ülke olacağımızdan şüphem yok” açıklamasında bulundu.

Özdemir: “Devrim niteliğindeki bir projeyi hayata geçiriyoruz”

Törende konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni yılla birlikte Türk hakemliğinde yeni bir dönemin başlayacağını ifade ederek, “Tüm hakemlerimize, burada bulunan misafirlerimize, spor ailemize, futbolseverlerimize ve milletimize, 2022 yılında başta sağlık olmak üzere, huzur ve mutluluk diliyorum. Salgınla amansız bir şekilde mücadele veren ülkemizin ve tüm dünyanın, en kısa sürede tam normale dönmesini temenni ediyorum. 2.5 yılı TFF Başkanlığım dönemi olmak üzere, yaklaşık 7 yıldır hakemlerimizle beraberim. Bu süreçte birçok hakem seminerine katıldım, özellikle hakemlerimizin yanında olmak, onları anlamak ve destek vermek istedim. Bildiğiniz üzere, Türk hakemliğinde yeni yılla birlikte, yeni bir dönem başlıyor. Devrim sayılacak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Hakemliğimizde bilimsel ve teknoloji kullanımına yeni bir anlayış getiriyoruz. Süper Lig ve 1. Lig Kulüpler Birliğimiz ile ortaklaşa, Türk Futbol Hakemliği Çalışma Grubu oluşturduk. Bu işi, tüm paydaşlarıyla ve konsensüsle çözmek için ilk defa bu denli geniş kapsamlı şekilde bir araya geldik. Yine hakemliğin dünyadaki en önemli isimlerinden David Elleray ile danışman olarak anlaştık. Elleray, bizlere bir değerlendirme raporu sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonumuzda, iki aydır yeni sistem üzerinde yoğun bir şekilde çalışmalarda bulunuyoruz. Bütün başkanlarımız bu toplantılara katılıyor, fikirlerini söylüyorlar. Samimi şekilde bu projeye inançlarını ve desteklerini anlatıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Biliyorum ki MHK ve hakemler de hatalarının farkında”

Riva’da geçen hafta yapılan toplantıyı hatırlatan Özdemir, “Riva’da, başkanlarımızın katılımı ile yaptığımız bir toplantımız oldu. Toplantıda; tüm başkanlarımız çalışmalarla ilgili olumlu izlenimlerini yineledi. Hatta ziyaretimize gelen Beşiktaş Kulübümüzün Başkanı Ahmet Nur Çebi, Riva’dan çok iyi izlenimlerle ayrıldığını, yeni dönemle birlikte hakem hatalarının olmayacağının müjdesini kamuoyuna anlattı. Bu projeye destek veren tüm başkan ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Özetle; futbol ailesinden, başkanlarımızdan umut veren, iyimser mesajlar alıyoruz. Biliyorum ki, MHK ve hakemler de bugüne kadar ki hataların farkındalar ve hataları minimuma indirmek için iyi niyetle çalışıyorlar. İnşallah, bu işi hep birlikte çözeceğiz. Bu yolun sonunda; hayal ettiğimiz gibi ‘hakemin’ en az konuşulduğu bir futbol ortamına kavuşacağız. Türk hakemliği Türk futbolunun odak noktasından çıkacak. Sezon içerisinde Merkez Hakem Kurulu’nda bir değişiklik yaşadık. Serdar Tatlı’nın istifası sonrasında, ivedilikle aksiyon alıp, Ferhat Gündoğdu başkanlığında yeni bir kurul oluşturduk. Gündoğdu’nun hem hakem hem akademisyen hem de yönetici kimliğiyle, Türk hakemliğinde önemli projelere imza atacağına inanıyorum. 27 Ekim’de göreve başlayan yeni kurulumuz, iki aylık süreçte, önemli adımlar attı. Öncelikle VAR kadrosunu genişletmek için çalışmalarına başladı. TFF Yönetim Kurulu olarak bizler de talimat değişiklikleri ile kendilerine destek verdik. Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig’de VAR sistemini hayata geçirecek olmamızı da göz önüne alan kurulumuz, VAR projesini aralık ayı ile birlikte devreye sokup sertifika sürecini tamamlayan hakemlerimizi AVAR2 olarak sahaya sürdü. Yine aralık ayı sonunda, umut vaat eden hakemlerimizi değerlendirmek üzere, çok geniş kapsamlı eğitim ve testler içeren bir seminer düzenlendi. Türk hakemliğine yeni yüzler kazandıracak, hakemliğimizin geleceğini sağlama alacak tüm bu çalışmalar, artarak devam edecektir” açıklamasını yaptı.

“Hata krediniz yok denecek kadar az”

MHK’nin değişimiyle birlikte hakemlerin iyiye giden bir performansı olduğunu gözlemlediklerini söyleyerek devam eden TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Bu konuda umutluyuz. Bu kapsamda, tüm kulüplerimizden beklentimiz, devam eden Türk hakemlik sistemi çalışmalarına da katkı veren Merkez Hakem Kurulumuza her anlamda destek olmalarıdır. Sizlere bazı uyarılarda bulunmak istiyorum. Mevcut futbol ortamında zor bir görev yapıyorsunuz. Futbolun en kritik aktörü olarak, maalesef, hata krediniz yok denecek kadar az. Çünkü futbol çok büyüdü, beklenti arttı, eleştiri fazlalaştı. Dolayısıyla sizlerin yükü çok ağırlaştı. Bu ortamda sizlerin yükünü hafifletmek adına, bizler elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Ancak sizlerden de azami iyi yönetimler bekliyoruz. Sahada gerilmeyin sakin olun, tereddüt etmeyin gördüğünüzü çalın, korkmayın cesurca kararlar alın. Ama en önemlisi güven duygusunu verin. İletişim dilinize mutlaka dikkat edin ama Türk hakemliğini de sakın ha sakın sahada ezdirmeyin. Unutmayın ki, sizler federasyonumuzu temsil ediyorsunuz. Sizlerin ikinci yarıda çok başarılı olacağınıza inanıyorum” dedi. Özdemir son olarak FIFA Kokart töreninde ilk kez FIFA Kokartı takacak olan Zorbay Küçük ve UEFA Elit Kategori’ye yükselen Halil Umut Meler’i tebrik ederek “Katar 2022 Dünya Kupası Aday Hakem Semineri’ne davet edilen Elit hakemimiz Cüneyt Çakır’ın da başarılarının devamını diliyorum. Tüm hakemlerimize sezonun ikinci yarısı için başarı temenni ediyorum. Futbol ailemize, bir kez daha yeni yılda sağlık, huzur ve başarı diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Seminere ismi verilen Hilmi Ok’un oğlu Alparslan Ok’a şilt verilmesinin ardından UEFA Elit Kategori’ye yükselen Halil Umut Meler’e de plaket takdim edildi. İlk kez FIFA Kokartı almaya hak kazanan Zorbay Küçük’ün kokartını ise TFF Başkanı Nihat Özdemir taktı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.