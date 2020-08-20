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MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU, MERKEZ HAKEM KURULU BAŞKANI ZEKERİYA ALP'İN MHK ÜYELERİ İLE BİRLİKTE İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI.
Spor 20.08.2020, 14:12
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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp’in MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’i bugün Riva’da ziyaret etmiştir. Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir’e bildirmiştir. Sayın Zekeriya Alp’e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.
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