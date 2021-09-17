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MHGK’den Kulüplere online eğitim semineri

Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK), kulüplere yönelik değişen voleybol oyun kuralları ile ilgili bilgilendirme semineri yaptı.

Spor 17.09.2021, 14:12
MHGK’den Kulüplere online eğitim semineri

Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK), kulüplere yönelik değişen voleybol oyun kuralları ile ilgili bilgilendirme semineri yaptı.

2021 - 2022 sezonu öncesi, kulüplere yönelik değişen voleybol oyun kuralları ile ilgili bilgilendirme semineri MHGK Başkanı Aziz Yener tarafından 16 Eylül Perşembe günü gerçekleştirildi.

Toplam 30 ilden, 66 spor kulübünün 158 temsilcisinin katıldığı online seminerde, yenilenen voleybol oyun kuralları Aziz Yener ve ekibi tarafından hazırlanan ve videolarla desteklenen sunum ile katılımcılara bilgilendirme yapıldı. GDS uygulamaları ve genel hatırlatmalar ile devam eden online seminerin son bölümünde soru cevap kısmına geçildi. Kulüp temsilcilerinin yoğun sorularının cevaplanması ile tamamlan online seminer, 1 saat 35 dakika sürdü.

Online seminere Efeler Ligi’nden 27, Sultanlar Ligi’nden 31, Kadınlar 1. Ligi’nden 49, Erkekler 1. Ligi’nden 40, antrenör, yardımcı antrenör, kulüp başkanı, fizyoterapist, menajer, kondisyoner, yönetici ve voleybol şube sorumlusu katıldı.

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