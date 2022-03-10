banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
3 Büyük İlin Kiralık Konut Tablosu!
3 Büyük İlin Kiralık Konut Tablosu!
Petrol fiyatları düştü!
Petrol fiyatları düştü!
BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Mevlüt Erdinç: “Recep Uçar’ı, Abdullah Avcı’ya benzetiyorum”

Ümraniyespor’un başarılı futbolcusu Mevlüt Erdinç, Teknik Direktör Recep Uçar’ın konuşmalarını, antrenman ve taktik sistemini Abdullah Avcı’ya benzettiğini söyledi.

Spor 10.03.2022, 11:26
Mevlüt Erdinç: “Recep Uçar’ı, Abdullah Avcı’ya benzetiyorum”

Ümraniyespor’un başarılı futbolcusu Mevlüt Erdinç, Teknik Direktör Recep Uçar’ın konuşmalarını, antrenman ve taktik sistemini Abdullah Avcı’ya benzettiğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig’de lider Ankaragücü’nün 3 puan gerisinde 55 puanla ikinci konumda bulunan ve en yakın rakibine 9 puanlık bir fark atarak Süper Lig yolunda önemli bir avantajı elinde tutan Ümraniyespor’un tecrübeli santrforu Mevlüt Erdinç, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

“Hedefimiz belli; Süper Lig”

Ümraniyespor’a transfer sürecinin hızlı geliştiğinden bahsederek sözlerine başlayan Mevlüt, “Recep hoca ile zaten Başakşehir’de beraber çalışmıştık. Burada olduğum için çok mutluyum. Bizim hedefimiz belli; Süper Lig. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Hocayla aramız çok iyi. Zaman bulmasam da arkadaşlara yardımcı oluyorum. Soyunma odasında gençlere motivasyon sağlıyorum. Tecrübemi kazandırıyorum takıma. Antrenmanlarda konuşuyorum, tecrübemi gençlere yansıtmaya çalışıyorum. Bu benim için çok büyük onur. Çünkü Ümraniyespor gerçekten temiz bir kulüp. Başkan, hoca, taraftar, oyuncular inanılmaz iyi insanlar. İnşallah gelecek sezon başkan izin verirse ben de katılmak isterim Süper Lig’e” ifadelerini kullandı.

“Aynı ciddiyeti korumamız lazım.”

Süper Lig yolunda büyük avantaja sahip olduklarını belirten Mevlüt Erdinç, “Ama aynı ciddiyeti korumamız lazım. Recep hoca bunu her gün bize yansıtıyor, antrenmanlarda ve konuşmalarında. Başkanımız her zaman arkamızda. Gerçekten çok güzel bir kulübe geldim, tertemiz ve iyi niyetli” cümlelerine yer verdi.

“Takımda Süper Lig heyecanı var”

35 yaşındaki futbolcu, haftalar ilerledikçe takımdaki Süper Lig heyecanının da arttığını söyledi. Mevlüt, “Ben buraya devre arasında geldim. Ama oyuncularla iletişim çok iyi. Çünkü bana saygı duyuyorlar. Ben de onlara çok saygı duyuyorum. Benim tecrübemi onlara yansıtmaya çalışıyorum. Her şey şu an çok güzel gidiyor” şeklinde konuştu.

“Şampiyon olacak takımı Trabzonspor olarak görüyorum”

Spor Toto Süper Lig’in geliştiğini de aktaran Mevlüt Erdinç, Anadolu kulüplerinin yükselişini ve Fenerbahçe, Galatasaray ile Beşiktaş’ın kötü gidişatını ise şöyle yorumladı:

“Çünkü bütün takımlarda çok kaliteli oyuncular var. O yüzden bence büyük takımlar zorlanıyor. Trabzonspor çok iyi bir kadro kurdu. Abdullah Avcı’yı tanıyorum. Şampiyon olacak takımı Trabzonspor olarak görüyorum.”

“Fransa’daki milli oyuncularla iletişim halindeyim”

Fransa Ligue 1’de top koşturan Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Cengiz Ünder ve Doğan Alemdar ile sık sık iletişim kurduğunu dile getiren Erdinç, “Onlarla gurur duyduğumu söylüyorum. Çünkü Fransa Ligi çok zor bir lig. Zeki’yi, Yusuf’u, Burak’ı tebrik ettim. Doğan Alemdar var, benim eski kulübüm Rennes’de oynuyor. Ona da hiç pes etmemesini söylüyorum. Cengiz’in oynadığı Marsilya zaten çok büyük kulüp Fransa’da. Cengiz’e söyledim; orası bambaşka bir yer. Çok güzel bir sezon geçiriyor. Fransa Ligi’ni tanıtmaya çalışıyorum onlara. 14 sene oynadım Fransa’da, çok şükür başarılı da oldum. Çok oyuncumuz var Avrupa’da. Bu milli takım için çok önemli bir konu. Hepsi büyük yerlerde oynuyor” dedi.

“Türkiye’de herkes bilmiyor Recep hocanın değerini”

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar hakkında da konuşan Mevlüt Erdinç, duygularını şu şekilde anlattı:

“Bu kulüp çok hak ediyor Süper Lig’i. Recep hoca zaten inanılmaz. Türkiye’de herkes bilmiyor Recep hocanın değerini. Ama ileriki zamanlarda bilinecek. Onu, Abdullah Avcı’ya benzetiyorum. Konuşmalarını, antrenman ve taktik sistemlerini çok ona benzetiyorum.”

A Milli Futbol Takımı’nın, Dünya Kupası’na gitme şansının bulunduğunu savunan Mevlüt, play-off turu yarı finalinde Portekiz’le oynanacak müsabaka için de şansların eşit olduğu belirtti.

Milli takım golcüleri

‘Burak Yılmaz’dan sonra A Milli Takım’da golcü sıkıntı yaşanacağını düşünüyor musun?’ yönünde gelen bir soruyu Mevlüt Erdinç, “Fenerbahçe’de Serdar Dursun var. Umut Bozok var, çok iyi bir sezon geçiriyor. Enes Ünal çok iyi gidiyor. Tabii şimdiye kadar çok başarılı olmadı milli takımda. Türk futbolu gelişiyor. Maalesef Cenk Tosun çok oynamıyor. Bu çok büyük bir handikap milli takım için. Çünkü oynamadan gelirse milli takıma çok zor olur” diye cevaplandırdı.

“Ülkem için ne zaman çağırırlarsa giderim”

Bir röportajında, ’40 yaşında da olsam milli formayı giymek isterim’ şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerime kırmızı-beyazlı oyuncu, “Ülkem için ne zaman çağırırlarsa giderim. Çünkü ay-yıldızlı forma müthiş bir şey. Çocukluğumun hayali. Milli takımla çıktım maçlara, gurur duydum. Süper Lig’e çıkarsak inşallah yine hazır tutarım kendimi” açıklamasını yaptı.

Yorumlar (0)
hafif kar duşu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18