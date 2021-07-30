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Metrelerce yükseklikte bisikletiyle Zipline yaptı

Bisikleti ile Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerini gezen lisanslı bisikletçi Mukaddes Cansu’nun bu seferki durağı Erzurum oldu. Lisanslı bisikletçi, Uzundere ilçesinde metrelerce yükseklikte bisikletiyle Zipline yaptı.

Spor 30.07.2021, 09:45
Metrelerce yükseklikte bisikletiyle Zipline yaptı
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Bisikleti ile Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerini gezen lisanslı bisikletçi Mukaddes Cansu’nun bu seferki durağı Erzurum oldu. Lisanslı bisikletçi, Uzundere ilçesinde metrelerce yükseklikte bisikletiyle Zipline yaptı.

Türkiye’nin uluslararası lisanslı ilk kadın bisikletçilerinden Mukaddes Cansu, bir televizyon kanalında yayınlanan belgesel çekimleri için Erzurum’a geldi. 30 yılda 60 bin kilometreden fazla yol yaparak dünyayı gezen, ulusal ve uluslararası yarışmalarda birincilikler elde eden Cansu, Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Gölü üzerinde metrelerce yükseklikte bisikletiyle Zipline yaptı. Cansu’yu metrelerce yükseklikte bisikletiyle görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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