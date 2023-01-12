Metin Ülgen: "Fenerbahçe derbisini kazanmak istiyoruz"

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Ülgen, pazar günü oynayacakları derbi hakkında yaptığı açıklamada, "Okan hocamız kazandı. O da bizi motive etti. Biz de en iyi bir şekilde oynayıp, kazanmak istiyoruz" dedi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 11. haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray Petrol Ofisi’nde Teknik Direktör Metin Ülgen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kadın futbolda bir şeyler yapmak istediklerini söyleyen Ülgen, "Kadın futbolunun ülkemizde gelişmesini istiyoruz. Arkadaşlarla başladığımda bunun farkını mutlaka koymamız gerektiğini, futbola dair güzel şeyler yapmamız gerektiğini söyledim. Bugüne kadar da oynadığımız futbolla gerçekten ilgi duydu ve bizi seyretmeye gelenler de tekrar seyretmek istediler. Mutlu oldular. Geçen hafta ikinci yarı başladı, Trabzonspor savunma ağırlıklı bir oyun oynuyor. Orada çok iyi oynadık. Attığımız kadar da kaçırdık. Çok motiveyiz, çok hazırlıklıyız. Tedbiri de elden bırakmıyoruz. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Fenerbahçe maçları Galatasaray için çok önemlidir. Çok ilgi duyar. Kızlarımız da çok motiveler. İlk maçı kazandık. Orada kaldı aradan çok zaman geçti. Bu maçı da kazanmak istiyoruz. Okan hocamız kazandı. O da bizi motive etti. Biz de en iyi bir şekilde oynayıp, kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Avrupa’da oynamak istiyoruz"

Yeni transfer Çinli futbolcu Li Jiayue’yu değerlendiren Metin Ülgen, "O bölgede ihtiyacımız vardı. Önemli bir transfer. Kadın futbolunda önemli bir isim. Öyle bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Ben başlarken de söyledim, ‘Galatasaray takımının Avrupa’da başarılı olması lazım’. Biz aldığımız oyuncularla, oynadığımız oyunla, yapacağımız başarıyla Avrupa’yı hedefledik. Avrupa’da oynamak istiyoruz. Ona göre hazırlığımızı yaptık. Bu tür oyuncular gelecektir. Galatasaray ismi Avrupa’da erkek takımında başarılı olduysa ve Avrupa’da herkes tanıyorsa, biz de kadın futbolunda Galatasaray’ı Avrupa’da taşımak istiyoruz" diye konuştu.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanacak derbiye sarı-kırmızılı taraftarları davet eden Ülgen, "Taraftar kadın futbolunda çok önemli. Oyuncularımız taraftar görünce motive oluyorlar. Taraftarsız futbol tatsız oluyor. Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Güzel futbol olacaktır. Gelenler de zevk alacaktır, mutlu olacaktır. Şimdiden bizi heyecanı sardı" açıklamasında bulundu.

"Fenerbahçe maçı çok zevkli ve güzel olacak"

Fenerbahçe ile ligin ilk yarısında oynadıkları maçın farklı olduğunu ifade eden Metin Ülgen, "O maçta bireysel hatadan gol yedik. Bütün planlarımız altüst oldu. Hemen değişiklik yaptık. Bunda da başarılı olduk. Aradan çok zaman geçti. Arkadaşlara da söyledik, 3-4 maçı hazırlık dönemi gibi geçirecektik. Bu dönemde oyun kalitemiz de arttı. Daha farklı oynuyoruz. Kazanmayı çok istiyoruz. Fenerbahçe maçı çok zevkli ve güzel olacak. Biz de bunu iyi oynayarak, iyi bir skor yaparak sürdürmek geçirmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Takımımız çok motive"

Takımın son durumu hakkında bilgi veren Ülgen, "Sakat oyuncumuz yok. Takımımız çok motive. Arkadaşlar çok arzulular, istekliler. Fenerbahçe maçı, farklı bir maç. Farklı bir motivasyonu var. Arkadaşlarımız da bunun bilincinde. İyi çalışıyoruz. Analizimizi yapıyoruz. Fenerbahçe takımını irdeliyoruz. Neler yapacağımızla ilgili planlar yapıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.