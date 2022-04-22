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Metin Sinan Arslan: "30 Nisan’da Galatasaray’ın seçimi yapılacak"

Galatasaray’da son yapılan genel kurulda divan başkanı olan avukat Metin Sinan Arslan, tedbir kararının kaldırılmasıyla ilgili olarak, "Mahkeme Galatasaray’ın önünü açtı. Bize göre artık 30 Nisan’da Galatasaray’ın seçimi yapılacak" dedi. Galatasaray Spor Kulübü Üyesi avukat Metin Ünlü ise seçim sürecine girildikten sonra bunu artık kimsenin engelleme şansının olmadığını söyledi.

Spor 22.04.2022, 13:49 22.04.2022, 14:00
Metin Sinan Arslan: "30 Nisan’da Galatasaray’ın seçimi yapılacak"

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Spor Kulübü’nde olağanüstü seçimli genel kurulun tedbiren durdurulmasına yapılan itirazı kabul etti. Sarı-kırmızılılarda başkanlık seçimi 30 Nisan’da gerçekleştirilebilecek. Duruşma sonrasında son genel kurulda divan başkanlığı yapan avukat Metin Sinan Arslan, Galatasaray Spor Kulübü Üyesi avukat Metin Ünlü ve Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk’ün avukatı Can Natan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugün görevlerini yaptıklarını ifade eden Metin Sinan Arslan, "Ben divan heyeti adına buradaydım. Kulüp avukatları ayrıca buradaydı. Ayrıca yaklaşık 40’a yakın üyemiz toplantıya katıldı. Divan başkanımız da katıldı. Mahkeme Galatasaray’ın önünü açtı. Bize göre artık 30 Nisan’da Galatasaray’ın seçimi yapılacak. Onun dışındaki ayrıntıları bugün kulüpte başkan ile de görüşeceğiz. Aramızda bir fikir alışverişinde bulunacağız. Seçimin gerçekleştirileceği noktasında bir tartışma olmadığı zannediyorum kamuoyuna deklare edeceğiz. Galatasaray’da seçim 30 Nisan’da yapılacak. Hakim şöyle bir karar verdi; tedbir kararını kaldırdı. Ancak farklı bir yöne dikkat çekti. ’Kısmen kaldırıyorum’ dedi. Seçim yapılacak bunda bir kuşku yok. Tüzüğümüze göre, ibra olmayanların 3 yıl yani bir seçim dönemi seçilme yeterlilikleri ortadan kalkıyor. Bunu bu hüküm yönünden bir tedbir koydu, devam ettirdi. Yani Burak Elmas bundan sonraki seçimlere katılma imkanına sahip olacak. O seçilme hakkını kazandı. Bu süreç devam ediyor. Bu benim bireysel düşüncem. Divan kurulunun listeleri alma dönemi bitti. Bundan sonraki seçimlerde Burak Elmas ve yönetimindeki arkadaşlar katılabilirler. Bu sadece genel kurul ile ilgili karar" diye konuştu.

Metin Ünlü: "Seçim sürecine girdikten sonra buna artık kimsenin engelleme şansı yok"

Metin Ünlü ise geçmişte genel kurullarda divan başkanlığı yapmış bir üye olarak davaya feri müdahil talebinde bulunduğunu ifade ederek, "Çünkü ilk verilen tedbir kararının hukuka ve Galatasaray’ın gerçeklerine, tüzüğüne aykırı olduğunun düşüncesindeyim. Talebimiz yerine getirildi. Hukuk üstünlüğü burada yine kendine vücut buldu. Mahkeme yarın yapılacak seçimin ilk günü olarak 23 Nisan’daki seçimli genel kurulun önünü açtı. Verilen tedbiri kaldırdı. Dolayısıyla Galatasaray Kulübü’nün de önü açılmıştır. 30 Nisan’da bu seçim yapılacaktır. Bütün Galatasaraylılara hayırlı olsun. Verdiği ikinci karar 59. Maddeye göre bir seçim içerisinde mevcut yönetim kurulunun seçimlere girme hakkıdır. Kendileri de bugüne kadar böyle bir talepte bulunmadılar. Böyle bir dava da açmadılar bildiğim kadarıyla. O nedenle mevcut iki adayımızla kısmet olursa yarın çoğunluk sağlanmazsa 30 Nisan’da yeni başkanımızı seçeceğiz. Umarım önümüz açılır. Takvim yarın başladığı için yarın Galatasaray Lisesi’nde ilgililer ve üyeler bulunabilir. Çoğunluk sağlanamazsa orada bir zabıt tutulur ve artık seçim sürecine girmiş oluruz. Seçim sürecine girdikten sonra buna artık kimsenin engelleme şansı yok. Bana göre yeni bir takvim yok. Yönetim kurulu tüzüğün 28.1 maddesine göre gitti. Bizim anladığımız o, tedbirin kaldırıldığına göre, yönetim kurulunun almış olduğu bir karar var. Bundan sonra başka takvim açıklanması mümkün değil. Bu takvime mahkeme de izin verdi. Bundan sonra herhangi bir dava açılsa da bir tedbir verileceğini düşünmüyorum. Çünkü iki tane davadan tedbir talepleri reddedildi. O nedenle bu seçim 30 Nisan’da yapılır. 30 Nisan’da seçilecek başkamı şimdiden kutluyorum" şeklinde konuştu.

Tedbir kararının kalkmasıyla Galatasaray’ın nasıl etkileneceğinin sorulması üzerine Ünlü, "Bu kulübün hala bütçesi yok. 470 milyon TL’lik bütçe. Bu zararın altından kimse kalkamaz. Hakim bugün çok doğru bir karar verdi. Yanı sıra transfer sezonu geliyor. Amatör şubelerin yapılanması var. Bütçesi yapılacak. Tüzüğü belki yeniden gündeme gelecek. Bu zararlar öyle maddi olarak çok fazla ölçemezsiniz. Bir de manevi zarar var. Kulübün üzerine çökecek psikolojik zararı kimse göz etmesin. O nedenle bugünkü karar çok doğru. Çok hukuki bir karar. Hakimlere de teşekkür ediyorum. Hukuk bugün Türkiye’de olduğu gibi yine işledi" açıklamasında bulundu.

Başkan adayı Metin Öztürk’ün avukatı Can Natan ise dava ile ilgili olarak, "Başkan adaylarından Metin Öztürk adına feri müdahil olarak davaya müdahil olduk. Mahkeme bugün çok doğru bir karar vererek seçimlerin önünü açtı. 30 Nisan’da seçimlerin yapılması herhangi engel kalmamıştır. Hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

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