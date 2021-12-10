Metin Şahin: "Sporcularımızın hedefi şampiyonluk"

İstanbul’da düzenlenecek 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası öncesinde açıklamalarda bulunan Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "Bu önemli organizasyona 2015’te Samsun, 2029’da Antalya’da olmak üzere iki kez ev sahipliği yaptık. Samsun’daki 7 madalyayı Antalya’da 18’e yükselterek şampiyon olduk. İstanbul’da da sporcularımızın hedefi şampiyonluk" dedi.

İstanbul’da 11-12 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası’nın basın toplantısı İstanbul Yenibosna’da bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Yönetim Kurul Üyesi Agah Kaya, Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya, WT Para Tekvando Teknik Komite Başkanı Chakir Chelbat ile Tokyo 2020 Paralimpik Oyuları’nda gümüş madalya kazanan Meryem Betül Çavdar ile bronz madalya kazanan Mahmut Bozteke’nin yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı.

Metin Şahin: "Hedefimiz dünya şampiyonluğu"

Başkan Metin Şahin, burada yaptığı konuşmada, "Bundan yaklaşık 3 ay önce burada önemli bir organizasyonun arefesinde bir araya gelmiştik. Eylülde siz de sporcularımızı yakından takip ettiniz. Başkanlık Kupası ve Avrupa Para Tekvando Şampiyonası’nda Paris 2024’ün startını burada vermiştik. Şimdi ise dünyada tekvando için yılın son önemli organizasyonu ile 2021’i noktalıyoruz. Ev sahipliği yaptığımız şampiyonada 7’si altın 25 madalya kadınlarda Avrupa şampiyonu, erkelerde ve genel sıralamada ise Avrupa ikincisi olmuştuk. Şimdi daha zorlu bir organizasyonda başarımızı yinelemeye çalışacağız. 9. kez düzenlenecek Dünya Para-Tekvando Şampiyonası’na 40’a yakın ülkeden 250 civarı sporcu katılacak. Japonya’dan Kenya’ya, Fransa’dan Guatemala’ya, ABD’ye kadar birçok ülkeyi İstanbul’da ağırlayacağız. Bu önemli organizasyona 2015’te Samsun, 2029’da Antalya’da olmak üzere iki kez ev sahipliği yaptık. Samsun’daki 7 madalyayı Antalya’da 18’e yükselterek şampiyon olduk. İstanbul’da da sporcularımızın hedefi şampiyonluk" ifadelerini kullandı.

"Para tekvandonun önemi artıyor"

Şahin, para tekvandonun öneminin dünyada her geçen gün arttığına dikkat çekerek, "Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda 4 madalya ile tokyo serüvenimizi tamamladık. Bu sonuçla hem olimpik programda yer aldığımız 6. olimpiyatta da madalya kazanma geleneğimizi sürdürdük hem de ilk defa paralimpik oyunlarına dahil olan para tekvandoda 2 madalyalı bir başlangıç yaptık. Para tekvandonun önemi her geçen gün artıyor. Tokyo sonrası erkek ve kadınlarda toplam 6 sporcu sayısını Paris’ten 5’er olmak üzere 10’a çıkardık. Tokyo’ya 6 tam sporcu ile katılan tek ülke Türkiye’ydi. Başarı noktasında istikrarı sürdürmek istiyoruz. Başta ülkemiz sporcuları olmak üzere bu önemli organizasyonda ter dökecek sporculara başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

"Bizim için büyük bir avantaj"

Bu şampiyonanın daha önce belirlenen şekilde Çin’de yapılacağını hatırlatan Metin Şahin, "Çin hükümeti pandeminin artması sebebiyle dünya şampiyonasını 2022’nin nisan ayına erteledi. Nisana erteleyince olimpiyat oyunları sırasında biz de 2024’ü düşünerek sporcularımıza avantaj sağlaması için Dünya Tekvando Federasyonu’na başvuruda bulunduk. Daha sonra Türkiye’de yapılmasına karar verdiler. Biraz çabuk davrandık bu noktada. Bizim için büyük bir avantaj. Paris’in başlangıcına 3 yıl gibi bir süre var. Kısa bir zaman. Burada beklentimiz sporcuların başarılı olması ve 2024’e şimdiden en fazla oranda hatta tam takımla katılımı sağlamak. Buradaki başlangıç çok önemli. Umarım buradan elde etiğimiz avantajla Paris’e giden yolu avantajlı hale getiririz" açıklamasında bulundu.

"Sürprizlere hazır olun"

Altyapıdan önemli sporcuların yetiştiğine de dikkat çeken Başkan Şahin, "İstikrarlı şekilde başarılı sporcuların devamını sağlamak, bir sonrakinde dinamik nesil geliyorsa da ileriye atmak adına bütün çalışmalarımızın ana düşüncesi budur. Yeni jenerasyonda Tokyo’da eskilerle beraber katılım sağladık. 5 sporcu olimpik, 6 sporcu paralimpik olmak üzere. Yeni isimler ortaya çıktı. Bir sporcunun son noktaya kadar başarısını devam ettirmede federasyonumuz çalışmalarını takip ediyor. Çok genç sporcular var. Ümitler Avrupa Şampiyonası’nda milli takımımız şampiyon oldu. Orada çok büyük ülkelerle mücadele ettik. Bunların içinden de 3 yıl içinde orada yer alabilecek sporcular olabilir. Sürprizlere hazır olun. Belki adını duymadığımız bir arkadaşımız olimpiyatlarda başarı elde edebilir. Sporcu maçla yetişir. Buna çok önem veriyoruz. Dünyadaki bütün turnuvalara katılma konusunda azami gayret gösteriyoruz. Alt yapıda da kulüplerimize salonlar konusunda destek veriyoruz. Yeniden bir jenerasyon, bir sporcu her an kendini gösterebilir" diye konuştu.

Hakan Reçber’in sağlık durumu

Milli sporcu Hakan Reçber’in sağlık durumu hakkında da bilgi veren Metin Şahin, "Yıllardır gençlerde dünya şampiyonu oldu. Ardından bir takım rahatsızlıklar geçirdi. Fakat öyle bir çalışma azmi, güçlü bir irade ki gelinen noktada o hastalığa rağmen çok büyük bir başarı elde etti. Bunu küçümsememek lazım. Sağlık durumu iyi. Almış olduğu başarı onu daha da motive etti. Sıralamada ilk 10’da şu anda. İlk 5’e düşerek direkt olimpiyatlara gitme çabasını sürdürüyor" dedi.

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na kendilerine verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Milli sporcuları Meryem Betül Çavdar ve Mahmut Bozteke de Tokyo’da elde ettikleri madalyalar ile tarihe geçtiklerini hatırlatarak, bu başarılarını İstanbul’da da sürdürüp Paris yolunda avantaj yakalamak istediklerini söyledi.