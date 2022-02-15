Metin Şahin: “Paris’e madalyaları toplamaya gideceğiz”

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 2022 yılına madalyalarla başladıklarını ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda daha başarılı sonuçlara ulaşmak istediklerini söyledi. Türkiye’nin tekvandoda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Şahin, “Paris’e alabileceği en güzel madalyaları almaya gideceğiz. Milletimiz bizi izlemeye devam etsin” dedi.

Antalya’da 7-13 şubat tarihleri arasında düzenlenen 9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’nda Türk sporcular, erkeklerde ve kadınlarda madalya üstüne madalya topladı. 49 ülkeden bin 11 sporcunun katıldığı turnuvada Paris Olimpiyat Oyunları öncesi iyi bir sınav veren Türk sporcular, kadınlarda 4 altın, 2 gümüş, 5 bronz, erkeklerde ise 2 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya kazandı.

“Paris yolunda çok verimli geçirdiğimiz bir turnuva oldu”

Hedefledikleri noktaya ulaştıklarını kaydeden Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, turnuvanın Paris Olimpiyatları için önemine değindi. Şahin, “20 puan veren bu müsabaka olimpiyatlar için çok önemli. 2 yıl gibi kısa bir zaman var. Bu puanları toplamak zorundayız. Burada sporcularımız kadınlarda 4 altın, 2 gümüş, 5 bronz kazandılar. Hepsi hanelerine puanlarına yazdırdı. Erkekler kategorisinde 2 altın, 5 gümüş, 5 bronz gibi rakama ulaştık. Bu şampiyona bizim Paris yolunda çok verimli geçirdiğimiz bir turnuva oldu” dedi.

“Milletimiz bizi izlemeye devam etsin”

Şahin, dünyada 210 ülkenin bu yarışın içerisinde olduğunu, Türkiye’nin de başarılı bir şekilde ilerlediğini aktararak, “Amacımız, başarının devamını getirmek, İstiklal Marşı’nı çaldırıp bayrağımızı göndere çektirmek. Senenin başında moralle başlamak güzel. Türkiye, tekvandoda emin adımlarla Paris’te de alabileceği en güzel madalyaları almaya gidecektir. Milletimiz bizi izlemeye devam etsin” ifadelerini kullandı