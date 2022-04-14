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Metin Öztürk: “Yeni Fatih Terim’ler bulmamız lazım”

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, kendilerinin artık yeni Fatih Terim’ler bulmaları gerektiğini söylerken, Okan Buruk dahil olmak üzere pek çok adayları olduğunu ifade etti. Öztürk ayrıca kulüp içerisinde iki başkan adayının da yönetimle birlikte hareket ettiğini ve bu birliğin Başkan Burak Elmas tarafından sağlandığını söyledi.

Spor 14.04.2022, 22:10
Metin Öztürk: “Yeni Fatih Terim’ler bulmamız lazım”

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, kendilerinin artık yeni Fatih Terim’ler bulmaları gerektiğini söylerken, Okan Buruk dahil olmak üzere pek çok adayları olduğunu ifade etti. Öztürk ayrıca kulüp içerisinde iki başkan adayının da yönetimle birlikte hareket ettiğini ve bu birliğin Başkan Burak Elmas tarafından sağlandığını söyledi.

GSYİAD’ın gerçekleştirdiği iftar organizasyonuna katılan Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray’da her zaman barış ortamı ve her daim kutuplaşmadan en uzak kulüp olduğunu söyleyen Öztürk, “Lisenin değerlerinden çıkmış bir kulübüz. Güzel bir ramazan akşamı ve iftar keyfimiz çok yerinde. İnşallah takımımız sezonun son bölümünü keyifli bitirir. 30 Nisan’dan sonra kolları sıvar, yeni yapılanma, TFF seçimi, yayın ihalesi, Galatasaray Adası ve Kemerburgaz derken çok işimiz var. Size de çok görev düşecek. Her şey çok iyi olacak. Galatasaray’ın markası ve kaynakları bunun altından kalkacak nitelikte” dedi.

“Okan Buruk dahil pek çok adayımız var”

Hoca konusuna değinip takımın gidişatını etkilemek istemediklerini belirten Metin Öztürk, “Sezon sonunu görmek lazım. Elimizdeki hocanın performansı kötü ama devam eden kontratı var. Hepimiz için geçerli, başkanlar, yöneticiler ve sporcular için geçerli. Asıl olan Galatasaray’ın ileri gitmesi. Bizim dönemimizde hoca değişikliği olacaksa, görüşümüz Türk hocayla devam etmesi yönünde. Nuri hoca çok başarılı bir kariyer içinde. Hiçbir hocayla görüşmemiz yok. Sezon sonu hocamızla yolları ayırırsak görüşeceğimiz birkaç hocadan bir tanesi Nuri Şahin olacaktır. Başkanı da açıkladı, Nuri Şahin’den memnunlar. Kimsenin mutluluğu üstünde gölge olmayız. Biz Galatasaray’ı ileri götürecek hocalarla beraber oluruz. Pek çok alternatif var, kimler olduğunu tahmin ediyorsunuz. Nuri hoca pırlantadır. İnşallah Antalya’yı iyi yerlere taşıyıp 4, 5 sene sonra milli takımın hocası olacak. Okan Buruk dahil pek çok hoca adayımız var. Biz böyle bir sürprizle gelmiyoruz, planlı geliyoruz” şeklinde konuştu.

“Galatasaray’ın birliği Burak Elmas tarafından sağlanıyor”

Kemerburgaz konusu ve Burak Elmas’ın tutumuna değinen Öztürk, “Hoca ve takım kadar bizim bir an önce Kemerburgaz’ı bitirip iki tanesi ışıklandırmalı toplam 6 sahada antrenman yapıyor olmamız lazım. Florya’nın koşulları buna çok müsait değil. Önümüzdeki sene Avrupa Kupaları’na gitmeyeceğimiz için saha koşulları açısından Kemerburgaz öncelik. Aynı zamanda TFF’de Galatasaray’ı en iyi şekilde temsil edip sıkıntılı olan durumu daha iyiye götürmek istiyoruz. Biz eleştirdiğimiz şeyleri yapmak için geliyoruz bir Galatasaraylılık zerafeti içerisinde. Kimseyi kırmadan, incitmeden. Burak başkana teşekkür ettim. Biz kamyonların arasında buluşup seçim konuşması yapıyorduk, güzel ortam sağladılar. Geçen hafta kulübün sorunları hakkında bilgi aldık. Burak başkan gene nezaket gösterdi ve şuan yayıncıyla ilgili bilgilendirdi. Federasyon dahil şuan ki yönetim dahil beraber hareket ediyoruz. Galatasaray’ın birliği Burak Elmas tarafından sağlanıyor. Hiçbir sürprizle karşılaşmayacağız. Burak Elmas’tan duymak içimizi rahatlatıyor. Seçim biter bitmez bir tüzük kongresi yapmamız lazım. 25 saatlik bir seçimimiz oldu. Ret olan bir bütçemiz var. Acilen bütçe olması lazım yoksa hiçbir bütçe yürümez. Dernek tarafı ret olan. Kürek yelken voleybolu var. Voleybolda yaşadığımız sıkıntıları konuştuk. Biz bunların tamamında iki başkan adayı ve mevcut başkan hareket ediyoruz ve seçim süreci bittiğinde de beraber hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Yeni Fatih Terimler bulmamız lazım”

Fatih Terim’in takımın başına döner mi sorusuna cevap veren Metin Öztürk, “Fatih hocamızı çok seviyoruz ama artık ama onu rahat bırakmamız gerekiyor. Bizim yeni Fatih Terimleri bulmamız gerekiyor. Bu tartışmadan Fatih hocada sıkılmıştır” dedi.

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