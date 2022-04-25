Metin Öztürk: "Gönlümde Türk hoca yatıyor"

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, başkan seçilmesi durumunda Türk hoca ile yola devam etmek istediğini vurguladı. Başkan adayı Öztürk, teknik direktörlük görevi için yönetim kurulunda Okan Buruk’u isteyen birçok kişinin bulunduğunu ifade etti.

Galatasaray’ın başkan adayı Metin Öztürk, D-Smart’ta yayınlanan ‘Haftanın Konuğu’ programına konuk oldu. Serhan Türk’ün sorularını yanıtlayan başkan adayı Metin Öztürk, sarı-kırmızılıların saha sonuçlarına odaklandığının altını çizerek, “Galatasaray taraftarı maddi konulara bakmaz, saha sonuçlarına bakar. En çok şampiyon olan takım Galatasaray. Galatasaray’a seçilen bir başkan, şampiyonluk hedefi dışında geliyorsa gelmesin zaten” şeklinde konuştu.

"Gelin oyunuzu kullanın, tatile öyle gidin"

30 Nisan’da yapılacak olan Galatasaray seçiminde oy kullanmaları için üyelere çağrıda bulunan Metin Öztürk, “Kimin kime oy vereceğini bilmiyoruz. 30 Nisan sabahında lise bahçesine gelin, oyunuzu kullanın. Bir önceki yönetim 5.000 kişinin oy kullandığı seçimde %32 oyla geldi. 2.000 kişinin katıldığı bir genel kurulda çoğunluğu alsanız ne olur almasanız ne olur. Üyelere çağrım, gelin oyunuzu kullanın, tatile öyle gidin” diye konuştu.

"1 buçuk milyar liralık bir paraya ihtiyaç duyulacak"

1 buçuk milyarlık paraya ihtiyaç duyacaklarını ifade eden başkan adayı Öztürk, şu ifadelere yer verdi:

“Maddi konularla planlarımız var, Burak Elmas ve yönetimi kalsaydı onlar da bu maddi sorunları çözecek girişimleri yapardı. Bu sezon 250 milyon liralık Avrupa gelirimiz olmayacak. Diğer ödemeler ile birlikte yaklaşık 1 buçuk milyar liralık bir paraya ihtiyaç duyulacak.”

“Florya’yı kimseye bırakmayacağız”

Yapamayacakları hiçbir şeyi vaat etmediklerini belirten Öztürk, “Geçen sene Kemerburgaz önceliğimizken, bu sene şampiyonluk ada ve basketbol sahası daha ön planda. Şampiyonluk çok önemli, hem marka değeri hem de Avrupa gelirleri anlamında şampiyonluk çok önemli. Düne göre hedefler değişti. Yapamayacağımız hiçbir şeyi vaat etmiyoruz. Bu medyumluk değil, bu iyi analizle yapılan bir plandır. Florya’yı kimseye bırakmayacağız. Levent Nazifoğlu Sportif A.Ş. yönetiminde olacak bize Florya’daki durumu raporlayacak. Bu bize oy kaybettirebilir ama ben bir seçim kadrosu kurmadım. Başarılı olacağına inandığım kadroyu kurdum” değerlendirmesini yaptı.

“Boşta olan Türk hocalar önceliğimiz olacak”

Seçimin ardından geleceği merak konusu olan teknik direktör Domenec Torrent ile ilgili konuşan Öztürk, şu ifadelere yer verdi:

“Bir taraftar olarak bakmak ile başkan olarak bakmak başka. Önce mevcut hocanın kontratına ve kiralıktan dönecek 10 oyuncumuza bakacağız. Hocanın gelecek sezon projeksiyonuna bakacağız. Bizi tatmin etmezse tazminatına bakmayız. Taraftar olarak bakınca Torrent beni tatmin etmiyor. Bir yerli hoca adayımız var. Ama haksızlık etmeyeceğiz, önce hocanın raporuna bakacağız. Pozitif bir tablo olursa tabii ki Torrent ile devam ederiz. Ama olmazsa aklımızda belli bir yerli hocamız var. Yönetim Kurulu kararıyla ilerleyeceğiz. Benim 1 oyum var, ben şahsen Torrent ile devam etmeme taraftarıyım ama yönetim içinde görüş farklılıkları var. Medyada birçok isim geçiyor hoca için. Mesela Şenol Güneş hocanın ismi geçiyor, Sergen Yalçın hocanın ismi geçiyor. Nuri Şahin sanırım menajerinin parlattığı bir isim. Galatasaray hoca yetiştirecek bir camia değil, maceraya girecek bir kurum değil. Bizim yönetimimizde Okan Buruk’u isteyen de çok isim var. Biz bu sene şampiyon olursak gelirimiz çok fazla olacak, raporlara göre hareket edeceğiz. Ama şunu söyleyeyim, mayıs ortasından önce hiçbir hoca ile konuşmayacağız. Boşta olan Türk hocalar önceliğimiz olacak. Nuri Şahin için şunu söyleyebilirim, şu an için erken ama 3 sene sonra Galatasaray’ın hocası olabilir.”

“Şampiyonluk dışında alternatifimiz yok”

Metin Öztürk kiradaki oyunculara öncelik vereceklerinin altının çizerek, “Mutlaka transfer yapacağız, şampiyonluk dışında alternatifimiz yok. Hocamızın isteğine göre bütçemizi zorlayan bir transfer durumunda elimizi cebimize sokarız. Futbol kulüplerinin aktifleri futbolculardır. Değerini bulan futbolcu mutlaka verilmeli, bu herkes için geçerli. Orta saha başta olmak üzere en az 6-7 transfere ihtiyacı var. Burada bütçe önemli değil, şampiyonluğa ihtiyacımız var. Altyapıdan her sene 1 oyuncu kazandırsak, Avrupa’dan her sene 1 tane gurbetçi oyuncu getirsek 6-7 yılda oturmuş bir kadromuz olur. Galatasaray’ın yıllardır en önemli gücü altyapısı olmuştur. Bazen türbülanslar olur. Burak Elmas döneminde alınan genç oyuncuların hepsi kaliteli ama tutmadı, bir başarısızlık var. Emre Akbaba, Yunus bizim futbolcularımız. Ligler bitince geri dönecekler. Eyüp’teki Oğulcan mesela, 1,2 milyon Euro verdik doğru düzgün oynatamadık. Bizim işimiz bunları yönetmek, bunun için geliyoruz” değerlendirmesini yaptı.