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Metin Öztürk: “Artık seçimi kapatıp, şampiyonluğa odaklanalım”

Galatasaray’da başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk, “Artık seçimi kapatıp, Galatasaray’ın şampiyonluğuna odaklanalım. Yaşasın Galatasaray” dedi.

Spor 07.12.2020, 16:26
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Metin Öztürk: “Artık seçimi kapatıp, şampiyonluğa odaklanalım”
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Galatasaray’da başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk, “Artık seçimi kapatıp, Galatasaray’ın şampiyonluğuna odaklanalım. Yaşasın Galatasaray” dedi.

Galatasaray’da başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk, sarı-kırmızılı camianın hayata geçirdiği hatıra ormanı töreninde açıklamalarda bulundu. Kemerburgaz Tesisleri’nin camiaya büyük şeyler katacağını ifade eden Öztürk, “Bugün keyifli bir gün için buradayız. Galatasaray’ın tarihinde çok farklı bir gün. Galatasaray’ın geleceği Kemerburgaz diyorduk. Doğaya önemli bir katkımız da bu yeşil orman. Burada Galatasaray’ın geleceği de filizlenecek. Florya Galatasaray’ı nasıl 30 sene taşıdıysa burası da 30-40 sene taşıyacak. Burada yeni Metin Oktaylar, yeni Ozan Kabaklar yetişecek. Galatasaray’ımız Avrupa’daki o şaşalı dönemlerine geri dönecek” diye konuştu.

Öztürk, 2021 yılına ertelenen genel kurul içinse, “Seçimlerin doğru tarihleri tüzükte de yazıldığı gibi mayıs ayıdır. Yönetim de 2021 Mayıs ayını belirledi. Artık seçimi kapatıp, Galatasaray’ın şampiyonluğuna odaklanalım. Yaşasın Galatasaray” ifadelerini kullandı.
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