banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Biber artık gramla satılmaya başlandı!
Biber artık gramla satılmaya başlandı!
Simit ekmeği geçti! 4 lira oldu...
Simit ekmeği geçti! 4 lira oldu...
Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği yeniden Kiev’e taşındı
Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği yeniden Kiev’e taşındı
YUVAM hesabında yeni düzenleme
YUVAM hesabında yeni düzenleme

Metin Öztürk adaylık başvurusunu yaptı

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, imzaları teslim ederek adaylık başvurusunu yaptı. Öztürk, "Galatasaray hiçbir zaman yalnız kalmaz" dedi.

Spor 06.04.2022, 12:36
Metin Öztürk adaylık başvurusunu yaptı

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, imzaları teslim ederek adaylık başvurusunu yaptı. Öztürk, "Galatasaray hiçbir zaman yalnız kalmaz" dedi.

Galatasaray’da 30 Nisan’da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da aday olan Metin Öztürk başvurusunu yaptı. Öztürk, Nef Stadyumu’nda bulunan divan başkanlığına gelerek imzalarını teslim etti ve adaylığını resmiyete kavuşturdu. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, "Galatasarayımız için hayırlı olsun. Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasın. Onlar sahada coşturacak, biz de finans ve gerisini halledeceğiz. Gördüğünüz gibi kalabalık bir ekiple hazırız. Cuma günü saat 14.00’te de listelerimizi vereceğiz. Şu an imzalarımızı teslim ettik. Resmi adaylık sürecimiz başladı" diye konuştu.

"Galatasaray hiçbir zaman yalnız kalmaz"

Galatasaray’da adayların her zaman çıkabileceğini söyleyen Öztürk, “Galatasaray hiçbir zaman yalnız kalmaz. Galatasaray markasının bize ihtiyacı yok ama biz üstümüze düşen görevi yapmak için buradayız. Listelerle ilgili bir sorun olduğunu zannetmiyorum. Şu ana kadar bildiğim kadarıyla ben ve Hamamcıoğlu adaylıklarını açıkladı. Zaten 7-8 ay önce bir seçim sürecinden çıktığımız için liste yapmakta bir sorun yok. Şu an yönetim ve kurulları bitirdik, AŞ’leri tamamlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Aday sayısının seçim sonuçlarını değiştiren bir kavram olduğunu düşünmüyorum"

İki adaylı seçimi değerlendiren Metin Öztürk, "Bundan evvel Mustafa başkan 2 adaylı erken seçimde Dursun Özbek ile yarıştığı seçimi 80 oy ile kazanmıştı. Sonra 4 adaylı bir seçimde diğer 3 adayın toplamından fazla oy aldı. Aday sayısının seçim sonuçlarını değiştiren bir kavram olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray Genel Kurul Üyeleri mutlaka her şeyi inceleyip karar verirler. Bizim en önemli özelliğimiz Galatasaray Lisesi gibi bir ocaktan çıkmış olmamız. Onun için kimse ezbere oy kullanmaz" ifadelerini kullandı.

"Bu iş hazırlıksız olmaz"

Metin Öztürk, seçim takvimini de değerlendirerek, "Seçim takvimini erken ya da geç diye değerlendiremem. Dernekler kanunu var. Ona göre açıklandı. En önemlisi herkesin gözden kaçırdığı en son genel kurulda 2022 bütçesi ret oldu. 2022 bütçesinin olmadığı bir ortama geliyoruz. Her bir günün ve saatin kıymetli olduğu bir ortama geliyoruz. Eğer 45 günlük bir hazırlıkla 5.1 milyarlık borcu temizleyecek varsa biz hemen geri çekileriz. Gerek Hamamcıoğlu gerek bizim ekip yıllardır bu işe hazırlanıyor. Bu iş hazırlıksız olmaz. Onun için 30 Nisan olmasaydı da 14 Mayıs olsaydı, 21 Mayıs olsaydı da ne fark ederdi, bilmiyorum. Bu bir bahane. Onun için yönetim doğru bir karar almıştır. Burak Elmas başkanımız başta olmak üzere tüm ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu süreci uzatmadan, bir yargı sürecine taşımadan Galatasaray’ın önünü engellemeden açtılar. Bundan sonraki seçim 2024 Mayıs’ta. Belki Burak başkanımız o tarihte kendi ekibiyle yada başka bir ekipte tekrar seçime girecektir. Onun için 2 yıldır, 3 yıldır hazırlığı olmayan birinin süre kısaydı, 10 gün daha olsaydı ekip çıkaracaktık bana değişik geldi" açıklamasını yaptı.

Galatasaray’daki ayrışmayla ilgili olarak Öztürk, "Kesinlikle. Ben birinci sandıktayım. Ekibimizi görüyorsunuz. Kıdemli Galatasaraylılardan oluşuyor. Finansı çözecek iş insanlarından oluşuyor. Bu ayrışma son 5-6 yıldır gerçekleşti. Bugün sizlerle burada toplantı yapıyor olmak bile aslında ayrışmanın kalktığını gösteriyor. Geçen seçim döneminde toplantıyı kamyonların arasında yapmıştık. Burak başkan ve ekibine teşekkür ediyorum. Biz sizlerle medeni ortamda buluşmamızı sağladıkları için. Demekki Galatasaray’da bundan sonraki süreçte bu kutuplaşma kalkacak. Ben bugün bunun miladı olarak görüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 06 Nisan 2022
İmsak 05:04
Güneş 06:33
Öğle 13:12
İkindi 16:48
Akşam 19:40
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
13°
açık