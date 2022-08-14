Metin Diyadin: “Gösterdikleri mücadeleden dolayı tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum”

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Altınordu maçının ardından, “3 gol bulup 3 gol yemiş olmamız çok doğru bir durum olmadı. Bireysel hatalar oldu. Kaçırdığımız bir penaltı var. İkinci yarı tüm maçı oyunu tamamen rakip sahada oynadık” dedi.

TFF 1. Lig’in ilk haftasında Gençlerbirliği, Altınordu ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Metin Diyadin, şunları dedi:

“Oyuna istediğimiz gibi başlayamadık ama daha sonrasında özellikle ikinci yarı iki takım adına denk bir oyun oldu. Basit goller yediğimizi düşünüyorum. 3 gol bulup 3 gol yemiş olmamız çok doğru bir durum olmadı. Bireysel hatalar oldu. Kaçırdığımız bir penaltı var. İkinci yarı oyunu tamamen rakip sahada oynadık. Net kaçırdığımız pozisyonlar da var. Maçın özellikle ikinci yarısının lehimize bitmesi gerekiyordu. Maalesef olmadı. Bu şartlar altında evimizde galip gelmek istiyorduk. Şartlar zor olsa da oyun olarak hak ettik. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Kendilerine ve giydikleri formaya uygun oynadılar. Kulüp adına böyle zor bir dönemeçte, arzuları, istekleri ve gösterdikleri mücadeleden dolayı tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte kulübümüzün içerisinde bulunduğu transfer yasağının kaldırılması Gençlerbirliği için hayati ve tarihi bir dönemeçtir. Bunu böyle bilinmesini istiyorum. Diğer türlü bizim için çok zorlu geçebilir. Oyuncularımıza verdikleri mücadeleye katkı verecek biraz daha güç sağlayacak oyuncu transferleri yapmak zorundayız. Başkanımız ve yönetimimiz de bunun farkında. Yoğun bir çaba içerisindeler. İnşallah bunu başarırlar. Gençlerbirliği, 100 yıllık bir kulüp ve kendi ayakları üzerinde yıllarca durmuş bir kulüptür. Tüm camianın kenetlenip özellikle bu transfer yasağını açmamız gerekiyor. Oyuncularımıza güç verecek, sahadaki mücadeleye destek verecek birkaç oyuncu katmamız gerekiyor. Aksi taktirde sıkıntılı bir yıl olur.”