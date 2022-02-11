Metin Diyadin: "Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, deplasmanda aldıkları Altınordu galibiyeti için 6 puanlık bir maç kazandıklarını söyledi. Diyadin, gösterdikleri performans için oyuncularını tebrik etti.

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Altınordu’yu 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, açıklamalarda bulundu. Diyadin, "Ligin başlangıcında büyük kayıplardan geçtikten sonra Altınordu maçıyla çıkışa geçmiştik. Bu maçı da öyle görüyorduk. Bulunduğumuz konum itibarıyla da bu maçlar 6 puanlık maçlar. Onun için oldukça iyi mücadele ettik ve geriye düşmemize rağmen tepki vermek bizim için olumlu. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyunun ilk yarısında da öne geçebilirdik ama yediğimiz golle geriye düştük. 45. dakikada gelen gol bizi oyunda tuttu. İkinci yarıda kontradan gol yakalayacağımızı düşündük ve öyle de oldu. Mücadele bakımından özellikle takım savunmasında çok iyi mücadele ettik. Böylece rakibimizle puan farkını da açmış olduk" şeklinde konuştu.