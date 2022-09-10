Metin Diyadin: “Bütün oyuncularımı kutluyorum”

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Tuzlaspor mağlubiyetinin ardından, "Kapasiteleri ölçüsünde gösterdikleri mücadeleden dolayı bütün oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Gençlerbirliğ, evinde Tuzlaspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, maçın hakemine sitem ederek şu sözleri kaydetti:

“Kapasiteleri ölçüsünde gösterdikleri mücadeleden dolayı bütün oyuncularımı kutluyorum. Maçın ilk yarısında 3 tane net pozisyonumuz var. Ancak böyle pozisyonlar tecrübe gerektiriyor. İkinci yarı maalesef 10 kişi kaldık. 10 kişi kaldıktan sonra geri düşmemize rağmen iyi bir mücadele ile golü de bulduk. Son dakika yediğimiz gol ile mağlup olduk. Maçın hakemi Ömer Faruk Turtay, geçen yıl benim buradaki maçımdan sonra 5 maç ceza aldı. 5 maçlık cezasını doldurduktan sonra Ümraniye maçıma verdiler. Orada da penaltı verdi. Maçın ilk yarısı sarı kartsız ama bize gelince böyle. Hem transfer yasağı var hem kadro ile uğraşacağız. Bir de gelen hakemlerin verdiği kararlar sonuçları belirleyecek. Bunun altından bu çocukların mücadelesine nasıl bir cevap vereceksiniz. Merkez Hakem Kurulu böyle durumlarda hangi maçlarda ne olduğunu takip edecek. Cezaya girmemek için daha fazlasını konuşmak istemiyorum. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Transfer dönemi de bitti. Her eksildiğimizde hamle şansımız gitgide azalıyor. Ligin boyunda bunlar çok doğal. Sarı kartlar da birikecek ileride. Bunun altından kalkmak kolay değil, bunun da mücadelesini veriyoruz.”