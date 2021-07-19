Metehan Mimaroğlu: “Bu şehir Süper Lig’e aç”

Adana Demirspor’un sol kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu, “Bu camia Süper Lig’e hazır. Bu şehir bu lige aç. Takımın burada kalıcı olacağına inanıyorum” dedi.

Mavi-lacivertli ekibin Bolu kampı sürüyor. Antrenmanda soruları yanıtlayan takımın yeni transferi sol kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu, Adana Demirspor’a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “Çok mutluyum böyle büyük bir camiaya katıldığım için. Transfer sürecim biraz uzun sürdü açıkçası. Bunun nedeni farklı takımların da ilgisi olması. Ancak ben menajerime ilk günden beri Adana Demirspor’u, şehri ve camiayı tanıyıp bildiğim için buraya daha sıcak baktığımı ilettim. Nitekim böyle bir süreçti” diye konuştu.

“Adana Demirspor’un başarısı için ter dökeceğiz”

Adana Demirspor taraftarlarının sahadaki bütün oyuncuları etkilediğini kaydeden Mimaroğlu, “Her deplasmana geldiğimizde gerçekten rakip oyuncuyu bile saha içerisinde güzel hissettiriyorlar. Adana Demirspor’da şehrin desteğini arkanızda hissediyorsunuz. Bildiğim bir ortam. Takım arkadaşlarımın hepsini tanıyorum neredeyse. Sahada Adana Demirspor’un başarısı için ter dökeceğiz. Bunun bilincindeyiz. Çok iyi bir aile ortamımız var. Bunu lige yansıtacağız. Adana Demirspor’u Süper Lig’de kalıcı hale getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Eşim Adana’yı araştırdı”

Transfer sürecinde eşi Yağmur Mimaroğlu’nun da kendisine destek olduğunu vurgulayan Metehan Mimaroğlu, “Daha önce Osmaniye’de de oynadım. Şehre ve havasına yabancı değilim. Bu transfer sürecinde eşimin de çok katkısı oldu bana. Kendisi de buraya çok sıcak baktı. Burayı araştırdı, yapılabilecek şeylere baktı, yaşam standartlarını araştırdı ve bu da bize uydu. Tercihimde çok önemli bir rol oynadı” şeklinde konuştu.

“Bu bir takım oyunu”

Adana Demirspor’a transfer olan yıldız oyuncuların da takımla ortamının iyi olduğunu belirten Mimaroğlu, “Hepsi büyük isim. Bize katkı sağlayacaklarından şüphemiz yok. Bu bir takım oyunu. Sahada herkes mücadele edecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Mario Balotelli büyük bir yıldız. Biz ona elimizden gelen desteği veriyoruz, o da bize saha içerisinde tecrübeleriyle yanımızda oluyor. Böyle güven veren bir takım halinde devam ediyoruz” dedi.

“Bu camia Süper Lig’e hazır”

Metehan Mimaroğlu, Adana Demirspor’un Süper Lig’de uyum sorunu çekeceğini düşünmediğini de belirterek, “Bu camia Süper Lig’e hazır bir camia. Adana Demirspor hak ettiği yere geldi. Takımın burada kalıcı olacağına inanıyorum. Samet hocayla transfer sürecimde telefonda konuştuk. Beni çok istediğini söyledi. Gerçekten çok büyük bir isim. Onun araması transfer sürecinde etkili oldu. Başkanımızın da tercihi benim için burayı daha önemli kıldı” şeklinde konuştu.

“Bu şehir bu lige aç”

Adana Demirspor’un ligin ilk maçını evinde Fenerbahçe ile oynayacağını ve galip gelmek için çalıştıklarını söyleyen Mimaroğlu, daha sonra şunları söyledi:

“Bizim için gerçekten rakip fark etmeyecek. Bu şehir bu lige aç. İlk hafta Fenerbahçe ile oynuyoruz ve galip gelmek istiyoruz. Ona göre hazırlanıyoruz. Bir çekincemiz yok. Topumuzu oynayıp keyif alacağız ve keyif vereceğiz. İnşallah galip geleceğiz. Biz taraftarlarımızı görmeyi çok özledik. Adana Demirspor’un taraftarlarına zaten söyleyecek bir şeyimiz yok. Onların bize sahada vereceği destekten kimsenin şüphesi yok. Onları çok özledik. Taraftarlarımız yüzde yüz etkili olacak bizim için.”