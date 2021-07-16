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Metehan Mimaroğlu, Adana Demirspor’da

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sol kanat oyuncularından Metehan Mimaroğlu’yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Spor 16.07.2021, 14:05
Metehan Mimaroğlu, Adana Demirspor’da
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sol kanat oyuncularından Metehan Mimaroğlu’yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Süper Lig’e yükselen ve yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor, takviyeye devam ediyor. Balotelli, Belhanda, Castro gibi isimleri kadrosuna dahil eden mavi-lacivertli ekip, son olarak Altınordu forması giyen Metehan Mimaroğlu ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, son olarak Altınordu forması giymiş 27 yaşındaki Metehan Mimaroğlu ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuz Bolu kampına katılarak çalışmalara başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.
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