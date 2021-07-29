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Mete Gazoz son 16 turuna yükseldi
Milli okçu Mete Gazoz, Avustralyalı Ryan Tyack mağlup ederek Tokyo Olimpiyatları’nda son 16 turuna yükseldi.
Spor 29.07.2021, 10:39
Milli okçu Mete Gazoz, Avustralyalı Ryan Tyack mağlup ederek Tokyo Olimpiyatları’nda son 16 turuna yükseldi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda ilk turda Lüksemburglu Jeff Henckels’i 6-0’la geçen milli okçu Mete Gazoz, ikinci turda olimpiyat üçüncülüğü bulunan dünya şampiyonu Ryan Tyack’ın rakibi oldu. Avustralyalı sporcu karşısında iyi bir oyun ortaya koyan Mete, maçı 7-3 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.Mete Gazoz, son 16’da 31 Temmuz Cumartesi günü TSİ 04.22’de Avustralyalı Taylor Worth ile mücadele edecek.