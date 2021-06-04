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Mete Gazoz, altın madalya kazandı

Avrupa Açık Hava Okçuluk Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası’nda milli okçu Mete Gazoz, madalya atışları sonucunda altın madalya kazandı.

Spor 04.06.2021, 20:43
Mete Gazoz, altın madalya kazandı

1/48 ve 1/24 turlarını bay olarak geçen Gazoz, 1/16 aşamasında Ukraynalı Heorhiy Ivanytskyy ile eşleşerek 7-1'lik skor ile eleme turlarına başladı. 1/8 turunda Gazoz ile Rusya Federasyonu sporcusu Galsan Bazarzhapov arasında gerçekleşen karşılaşma, 6/4'lük çekişmeli bir mücadele sonucu Mete Gazoz'un galibiyetiyle sonuçlandı. Çeyrek finalde Polonyalı Kacper Sierakowski ile yaptığı mücadeleyi 6/0'lık başarılı bir skorla tamamlayarak Türkiye'ye 2. kotayı kazandırdı.

Ardından yarı final turunda eşleştiği Fransız Thomas Chirault ile olan maçı 6-4 kazanarak, altın madalya atışlarına geçti. Mete Gazoz, Antalya 100. Yıl Okçuluk Sahası'nda yapılan Kıtasal Kota Turnuvası'nı, Fransız rakibi Jean-Charles Valladont'a karşı yaptığı final maçını 6-0'lık skor ile altın madalya kazanarak tamamladı.

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