Mesut, Ronaldo’nun yanına mı gidiyor?

Al Nassr, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu rekor bir maaş ücretiyle kadrosuna katarken, kadrosunda David Ospina, Luiz Gustavo ve Anderson Talisca gibi önemli isimler yer alıyor.

AL NASSR MESUT ÖZİL'İN PEŞİNDE

Suudi Arabistan ekibi, yeni bir yıldız transferi için gözünü Süper Lig'e dikti. Al Nassr, Başakşehir'in orta saha oyuncusu Mesut Özil'i yeni hedef olarak belirledi.

Başarılarla dolu kariyere sahip olan yıldız oyuncuyu, Al Nassr taraftarları da takımlarında görmek istiyor.

YENİDEN BERABER OYNAYABİLİRLER

Arabistan takımının yöneticileri ise Mesut Özil transferini gerçekleştirerek Real Madrid'de birlikte forma giydikleri Cristiano Ronaldo ile yeniden bir araya getirmeyi amaçlıyor.