Mesut Özil’in yaptırdığı spor tesisi tamamlandı, açılışa katılması bekleniyor

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil’in memleketi Zonguldak’ın Devrek İlçesinde yaptırdığı, ‘Mesut Özil Spor Kompleksi’ tamamlandı.

Real Madrid ve Arsenal gibi dünya devlerinin formasını terleten ve son olarak Başakşehir forması giyen Zonguldaklı oyuncu Mesut Özil’in 2021 yılında memleketi Zonguldak’ın Devrek İlçesinde yaptırmaya başladığı, ‘Mesut Özil Spor Kompleksi’ tamamlandı.

‘Mesut Özil Spor Kompleksi’nin önümüzdeki günlerde Başakşehirli yıldız futbolcunun katılımıyla açılması planlanıyor. 7 dönüm alanda yarı olimpik yüzme havuzu, tenis kortları, basketbol sahası gibi çeşitli etkinliklerin yer aldığı modern tesis açılmasıyla birlikte Bölgesel Amatör Lig takımı Devrek Belediyespor ve altyapı oyuncularına hizmet verecek.

Öte yandan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt da tesisin tamamlandığının müjdesini sosyal medya hesabından yaparak ‘sona geldik’ şeklinde paylaşımında bulunarak spor severlere müjdeyi verdi.